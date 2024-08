OMV sichert Gasversorgung: Neue Transportrechte und Umweltschutz-Proteste

Die OMV, ein führendes österreichisches Energieunternehmen, hat einen bedeutenden Schritt in ihrer Strategie zur Diversifizierung der Gasbezugsquellen und -lieferwege gemacht. Im Rahmen der diesjährigen Auktion für europäische Erdgas-Transportkapazitäten erhielt OMV den Zuschlag für zusätzliche Transportrechte von insgesamt 29 Terawattstunden (TWh) bis 2029. Diese Kapazitäten umfassen 7 TWh pro Jahr für den Zeitraum von Oktober 2026 bis September 2028 sowie 15 TWh für den Zeitraum von Oktober 2028 bis September 2029. Diese neuen Transportrechte ermöglichen es OMV, am Übergabepunkt Oberkappel in Oberösterreich zusätzliche Gaslieferungen aus Deutschland zu beziehen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Versorgungssicherheit ist die Speicherung von Erdgas. Der aktuelle Speicherstand von OMV in Österreich liegt bei etwa 80 Prozent, was als wichtige Reserve für die zuverlässige Versorgung der Kunden dient. Diese Maßnahmen sind Teil der umfassenden Strategie von OMV, die darauf abzielt, die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten zu reduzieren und die Flexibilität in der Gasversorgung zu erhöhen.

Parallel zu diesen Entwicklungen gibt es in der Nordsee Proteste gegen die geplante Erdgasförderung durch den niederländischen Energiekonzern One-Dyas. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben mit Protestaktionen auf Schlauchbooten versucht, die Installation einer Bohrplattform zu verhindern, die in der Nähe der Wattenmeerinseln Borkum und Schiermonnikoog errichtet werden soll. Die Umweltschützer befürchten, dass die Erdgasförderung negative Auswirkungen auf das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer und die dortigen Ökosysteme haben könnte. Trotz gerichtlicher Genehmigungen für das Projekt setzen die Proteste fort, was die Spannungen zwischen Energiebedarf und Umweltschutz verdeutlicht.

Insgesamt zeigt sich, dass die OMV aktiv an der Sicherstellung ihrer Gasversorgung arbeitet, während gleichzeitig der Druck von Umweltschutzorganisationen auf die fossile Energieerzeugung wächst.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 2,041USD auf NYMEX GLOBEX (31. Juli 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.