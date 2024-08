EU-Kommission prüft erneut Staatshilfe für Condor – Was bedeutet das?

Die Hintergründe der Staatshilfe reichen bis ins Jahr 2019 zurück, als der deutsche Staat die Airline mit einem Kredit der Förderbank KfW unterstützte, nachdem der Mutterkonzern Thomas Cook Insolvenz angemeldet hatte. Deutschland plante, Condor mit einer Umstrukturierungsbeihilfe zu unterstützen, die aus zwei Abschreibungen in Höhe von 90 Millionen Euro und 20,2 Millionen Euro bestand. Diese Beihilfe war Teil eines umfassenden Restrukturierungsplans von insgesamt 321,2 Millionen Euro, der im Oktober 2019 initiiert wurde. Die EU-Kommission hatte diese Beihilfe 2021 genehmigt, was jedoch von der irischen Fluggesellschaft Ryanair angefochten wurde.

In einem weiteren Fall hat Ryanair eine Klage gegen die Corona-Beihilfen für die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines (AUA) vor dem Europäischen Gerichtshof verloren. Der EuGH bestätigte die Rechtmäßigkeit eines von der EU-Kommission genehmigten Darlehens in Höhe von 150 Millionen Euro, das AUA zur Kompensation von Schäden aufgrund der Corona-Pandemie erhalten hatte. Ryanair hatte die Genehmigung als unrechtmäßig angezweifelt, jedoch wies das Gericht darauf hin, dass AUA aufgrund der Corona-Beschränkungen in Österreich stärker betroffen war als Ryanair.

Diese beiden Fälle verdeutlichen die laufenden Spannungen im europäischen Luftverkehrsmarkt, insbesondere im Hinblick auf staatliche Beihilfen. Ryanair hat in der Vergangenheit in einigen Fällen gegen staatliche Hilfen für Wettbewerber geklagt, wobei die Ergebnisse unterschiedlich ausfielen. Die EU-Kommission steht weiterhin unter Druck, sicherzustellen, dass staatliche Unterstützung im Einklang mit den Wettbewerbsregeln der EU erfolgt, um einen fairen Wettbewerb im Luftverkehrssektor zu gewährleisten.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 15,01EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.