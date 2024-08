Veganz begeistert mit preisgekrönten Milch- und Käsealternativen!

Die Veganz Group AG hat mit ihrer innovativen Produktlinie „Mililk“ und den neuen Käsealternativen bedeutende Auszeichnungen erhalten. Am 31. Juli 2024 wurde die glutenfreie Bio Mililk Hafer Barista Milchalternative mit dem renommierten Superior Taste Award ausgezeichnet. Diese neuartige Milchalternative, die in Form von Blättern angeboten wird, überzeugt nicht nur durch ihren Geschmack, sondern auch durch ihre umweltfreundlichen Eigenschaften. Im Vergleich zu herkömmlichen Milchprodukten im Karton spart Mililk 94 % Verpackungsmüll und 85 % Gewicht. Die Zubereitung ist einfach und schnell, was die Lagerung erleichtert und die Haltbarkeit verlängert. Das Produkt besteht aus nur fünf natürlichen Zutaten und enthält keine chemischen Zusätze oder Konservierungsstoffe, was zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung beiträgt.

Die Mililk Hafer Barista eignet sich nicht nur für Müslis und Shakes, sondern auch als vielseitige Zutat für Kaffeevariationen und als Kochsahnealternative. Jan Bredack, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Veganz, äußerte sich erfreut über die Auszeichnung und das positive Feedback der Kunden. Die Produkte sind in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften wie dm, Rewe und der Bio Company erhältlich sowie online über den Veganz-Shop.