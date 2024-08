Facebook-Mutter Meta meldet beeindruckendes Umsatzwachstum

Die Muttergesellschaft von Facebook, Instagram und WhatsApp erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 38,5 und 41 Milliarden US-Dollar, was über den Analystenschätzungen von 39,2 Milliarden US-Dollar liegt. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 22 Prozent auf 39,1 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen, die bei 38,3 Milliarden US-Dollar gelegen hatten.

Meta Platforms hat die Markterwartungen für das zweite Quartal übertroffen und eine optimistische Umsatzprognose für das dritte Quartal abgegeben, was darauf hindeutet, dass die starken digitalen Werbeeinnahmen die Kosten für Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) decken können.

Die anhaltenden Investitionen in KI und zukunftsweisende Produkte wie KI-Chatbots und intelligente Brillen werden von CEO Mark Zuckerberg als zentrale Wachstumstreiber gesehen. Zuckerberg betonte die Bedeutung von KI für die Produktpalette von Meta und erklärte, dass KI "fast jedes Produkt, das wir haben, irgendwie beeinflussen wird". Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine führende Rolle im KI-Bereich einzunehmen.

Die Aktien von Meta sprangen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um 7,2 Prozent im nachbörslichen Handel an. Im regulären Handel haben die Titel in diesem Jahr bereits mehr als 37 Prozent zugelegt.

Das Unternehmen hat auch seine Ausgaben für Datenzentren und Rechenleistung erhöht, da Zuckerberg daran arbeitet, eine führende Position in der KI-Branche aufzubauen. Trotz der hohen Investitionen in KI und langfristige Projekte wie die Metaverse und KI-gesteuerte Smartglasses hat Meta eine finanzielle Stärke gezeigt, die es dem Unternehmen ermöglicht, in diese neuen Technologien zu investieren.

Meta hat seine Prognosen für die Kapitalausgaben angepasst und erwartet nun, dass diese im Jahr 2024 zwischen 37 und 40 Milliarden US-Dollar liegen werden, was eine Erhöhung des unteren Endes der früheren Prognose um 2 Milliarden US-Dollar darstellt. Diese Investitionen sind Teil von Metas Bestreben, eine Spitzenposition im branchenweiten KI-Wettlauf zu sichern.

Glückliche Position

Das starke Kerngeschäft von Meta, das robuste Werbeeinnahmen generiert, gibt dem Unternehmen die finanzielle Flexibilität, tiefgreifende Investitionen in zukünftige Technologien zu tätigen. Zuckerberg betonte, dass Meta in der "glücklichen Position" sei, tiefe Investitionen für die Zukunft zu tätigen, dank der starken Ergebnisse seiner Kernprodukte und -geschäfte.

Die Zukunftsaussichten für Meta sind vielversprechend, da das Unternehmen weiterhin in KI und andere zukunftsweisende Technologien investiert, die das Potenzial haben, die Industrie langfristig zu verändern und signifikante Renditen für Investoren zu generieren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion