Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im Juli '24

Der Juli setzte anfangs neue Allzeithochs nach dem bekannten Muster: die KI-Fantasie trieb die Kurse an. Doch dann... setzte ab sich eine Sektorrotation in Gang und nahm im Verlauf des Juli immer stärker an Geschwindigkeit auf. Auf einmal waren Value-Aktien und Nebenwerte gefragt und die 'Magnificent 7' wurden aus den Depots geworfen. Sie verloren in nur drei Wochen rund 2,5 Billionen an Börsenwert, davon entfielen zeitweise alleine auf NVIDIA mehr als eine Billion. Doch zuletzt gab es auch bei den Wachstumswerten einen starken Rebound, so dass sich der Monat halbwegs versöhnlich über die Ziellinie schleppte. Der Dow Jones legte um über 4 % zu, der technologielastige NASDAQ gab 5 % ab. In Deutschland läuft es leider anders. Hier herrscht Wirtschaftsflaute und die erhoffte Erholung im 2. Quartal ist ausgeblieben. Dem entsprechend hagelt es Umsatz- und Gewinnwarnungen über alle Branchen hinweg - Ausnahmen bestätigen die Regel. Der DAX kann mit den US-Börsen annähernd mithalten, was an einigen wenigen Top-Werten liegt, wie z.B. Rheinmetall, aber ansonsten ist Heulen und Zähneklappern angesagt - auch und gerade im Nebenwertesektor. Hier gibt es weiterhin wenig zu lachen...