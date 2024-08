VW: Gewinnrückgang – aber weniger stark als erwartet!

Die operative Rendite sank in den drei Monaten bis Juni auf 6,6 Prozent, gegenüber sieben Prozent im Vorjahr, teilte der Autobauer am Donnerstag mit. Finanzvorstand Arno Antlitz sagte, das Ergebnis liege unter den Erwartungen des Unternehmens und es seien in der zweiten Jahreshälfte weitere Kostensenkungen erforderlich, um die Jahresziele zu erreichen. Die Wolfsburger verfolgen für das gesamte Jahr ein Renditeziel von 6,5 bis sieben Prozent.

Am Donnerstag teilte VW mit, dass der Auftragseingang in Westeuropa, seiner Heimatregion, in der ersten Jahreshälfte um zwei Prozent gestiegen ist und sich die Bestellungen für batteriebetriebene Autos mehr als verdoppelt haben. Der Auftragsbestand reiche "bis weit in das vierte Quartal hinein", sagte das Unternehmen, das in der zweiten Jahreshälfte eine Rekordzahl neuer Modelle auf den Markt bringen wird.

VW senkte am Donnerstag seine Cashflow-Prognose für den Automobilbereich auf eine Spanne von 2,5 Milliarden Euro bis 4,5 Milliarden Euro und begründete dies mit Investitionen und Mittelabflüssen aus Fusionen und Übernahmen. Zuvor hatte das Unternehmen einen Cashflow von bis zu 6,5 Milliarden Euro erwartet.

Die VW-Aktie fällt in Frankfurt um bis zu 2,5 Prozent. Seit Jahresbeginn haben die Titel über sieben Prozent an Wert verloren.

Halbjahreszahlen

Der Autobauer teilte am Donnerstag mit, dass der Profit im ersten Halbjahr zurückgegangen ist, wohingegen der Umsatz im Jahresvergleich gestiegen ist. Der den Aktionären zuzuordnende Nettogewinn für die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni betrug 6,38 Milliarden Euro, im Vergleich zu 7,46 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz des deutschen Automobilkonzerns erreichte 158,80 Milliarden Euro, ein Anstieg gegenüber 156,26 Milliarden Euro im Vorjahr.

Konzernchef Oliver Blume hat für den Wolfsburger Automobilhersteller ein Sparprogramm in Milliardenhöhe eingeleitet. Bei der Hauptmarke Volkswagen ist geplant, die Kosten bis 2026 um zehn Milliarden Euro zu reduzieren, während gleichzeitig die Rendite auf 6,5 Prozent erhöht werden soll.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!

VW kündigte letzten Monat eine Zusammenarbeit mit Rivian Automotive an. Der Deal sieht vor, dass VW dem defizitären Elektroautohersteller einen Rettungsanker in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar zuwirft und im Gegenzug Zugang zu Batteriefahrzeugtechnologie und -software erhält.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion