Carvana mit Kursexplosion: Geraten die Shortseller erneut in die Defensive?

Der von vielen Anlegern und Investoren zwischenzeitlich abgeschriebene US-Gebrauchtwagenhändler Carvana dürfte Leerverkäufern am Donnerstag erneut Kopfzerbrechen bereiten. Zum wiederholten Male hat das Unternehmen besser als erwartete Geschäftszahlen präsentiert.

Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahr um 14,8 Prozent auf 3,41 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen um 150 Millionen US-Dollar übertroffen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie landete bei 0,14 US-Dollar. Analysten hatten nach einem Fehlbetrag von -0,55 US-Dollar im Jahr zuvor erneut mit Verlusten gerechnet und auf ein Minus von -0,12 US-Dollar je Anteilsschein getippt.

Insgesamt beläuft sich der bereinigte operative Ertrag in den vergangenen drei Monaten auf 355 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einer Verdoppelung entspricht – höhere Verkaufspreise sorgten für einen Margenanstieg von 5,2 auf 10,4 Prozent.

Carvana verkaufte im zurückliegenden Quartal 101.000 Fahrzeuge, was einen Anstieg von 33 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum bedeutet. Händler hatten mit 6.000 weniger Verkäufen gerechnet. Dadurch gelang es dem Gebrauchtwagenhändler auch ohne Wertberichtigungen einen Nettogewinn in Höhe von 48 Millionen US-Dollar zu erzielen.

Operativer Gewinn könnte sich mehr als verdreifachen

Für das kommende Quartal stellte das Unternehmen einen weiteren Anstieg der Verkaufszahlen in Aussicht. Beim bereinigten EBITDA-Ertrag peilt das Management 1,0 bis 1,2 Milliarden US-Dollar an, was gegenüber dem Vorjahresergebnis von 339 Millionen US-Dollar einer Vervielfachung gleichkommen würde.

Neues 52-Wochen-Hoch, Aktie geht nachbörslich durch die Decke

Anleger zeigten sich in der US-Nachbörse positiv überrascht über das gute Abschneiden von Carvana. Die Aktie verteuerte sich nach 1,8 Millionen gehandelten Stücken um fast 14 Prozent auf 151,56 US-Dollar. Den regulären Handel hatte die Aktie bereits mit Gewinnen in Höhe von 5,1 Prozent abgeschlossen.

Hat dieser Kursanstieg am Donnerstag auch im regulären Handel Bestand, dürften die mit einer Short-Quote von fast 19 Prozent in der Aktie vertretenen Leerverkäufer ordentlich ins Schwitzen geraten. Umso mehr, als dass Kurse oberhalb von 150 US-Dollar neue 52-Wochen-Hochs und damit ein technisches Kaufsignal bedeuten.

Fazit: Aussichten auf einen Short-Squeeze wiegen Risiken nicht auf

Die unverhoffte Wiederauferstehung des vor eineinhalb Jahren noch von der Pleite bedrohten Gebrauchtwagenhändlers Carvana hält an. Erneut ist dem Unternehmen ein überraschend gutes Quartal mit einem Nettogewinn auch nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) gelungen.

Damit verliert die These der Shortseller an Substanz, dass dem Unternehmen die Insolvenz drohen könnte, entsprechend dürften sie am Donnerstag erneut unter Druck geraten und die Aktie vor einem kräftigen Kursanstieg stehen.

Anleger sollten gegenüber dem Papier trotzdem vorsichtig agieren. Die Bewertung ist angesichts der dünnen Ertragslage enorm. Gleichzeitig könnte Carvana im Falle einer Rezession erneut in Schieflage geraten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Carvana Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,76 % und einem Kurs von 138,9EUR auf Tradegate (01. August 2024, 10:15 Uhr) gehandelt.