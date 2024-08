Plötzliche Richtungswechsel beim Nasdaq 100 und USD/JPY

Zwar konnte dies auf Schlusskursbasis verhindert werden, doch trugen wenig später auch die Geschäftszahlen von Microsoft nicht zu einer Stimmungsaufhellung bei. Im Gegenteil: Die Aktien des Unternehmens gaben kräftig nach – und mit ihnen unter anderem auch wieder der Nasdaq 100, der im außerbörslichen Handel sogar noch ein neues Tagestief erreichte.

Plötzlicher Richtungswechsel beim Nasdaq 100

Doch dann drehte der Wind und die Kursverluste wurden wieder aufgeholt. In der Nacht legten die Kurse weiter zu, so dass ich am Morgen auf ein dickes Plus (nicht nur) beim Nasdaq 100 blickte. Vom nächtlichen Tief bei weniger als 18.600 Punkten kletterte der Technologieindex um mehr als 750 Zähler bzw. sagenhafte 4,1 % empor und machte allein damit die Kursverluste einer ganzen Woche wett. – Was für ein irrer Richtungswechsel! Und was für ein Fehlsignal in Form einer bitterbösen Bärenfalle!

Was war der Grund für den Stimmungswechsel?

Jetzt galt es natürlich, entsprechende Nachrichten für diesen Turnaround zu finden. Doch ich wurde nicht wirklich fündig. Es gab lediglich Spekulationen. Womöglich hatten die Anleger die Microsoft-Zahlen noch einmal überdacht. Vielleicht war aber auch der Geschäftsbericht von AMD ein Anlass für einen Einstieg in (andere) Aktien. Es liegt aber auch die Vermutung nahe, dass nach den herben Kursrückgängen Short-Positionen aufgelöst wurden und dies zu einem Short-Squeeze führte. Zumal ein derartiger Richtungswechsel mit so hohen Kursgewinnen nach herben Rücksetzern typisch für ein Short-Squeeze ist.

Seite 2 ► Seite 1 von 2