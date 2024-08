Jetzt ein Stück Las Vegas kaufen und 5,3 Prozent Dividende kassieren? So geht's!

So holen sich Anleger Las Vegas ins Depot

Es ist der Traum vieler Menschen: Einmal im Leben einen Jackpot knacken! Egal, ob an der Börse, beispielsweise mit einem 1.000-Prozent-Trade, als Teilnehmer einer Lotterie oder als Spieler im Casino.

Der etwas bescheidenere Lebenstraum vieler Reisender ist ein Besuch in der Welthauptstadt des Glückspiels, Las Vegas. Tatsächlich gibt es aber auch einen Weg, sich Las Vegas ganz einfach ins Depot zu holen: Mit der Aktie des Immobilienunternehmens VICI Properties.

Dem nämlich gehören zahlreiche bekannte Casino- und Hotelimmobilien und vermietet diese an Betreiber wie MGM Resorts, Las Vegas Sands oder Caesars Entertainment. Die bekannteste Immobilie im umfangreichen Portfolio ist das Venetian Resorts Las Vegas.

Überdurchschnittliche Dividendenrendite, hohes Wachstum

Als Real Estate Investment Trust, kurz REIT, ist VICI Properties rechtlich dazu verpflichtet, einen großen Teil seiner Mieteinkünfte als Dividende auszuschütten. Das sorgt aktuell für eine Dividendenrendite von 5,3 Prozent.

Diese konnte in den vergangenen fünf Jahren im Mittel um 7,6 Prozent gesteigert werden. Damit ist das Dividendenwachstum höher als beispielsweise beim beliebten Monatszahler Realty Income.

VICI Properties mit starkem Quartalsergebnis

Am Mittwochabend hat sich VICI Properties mit einem starken Quartalsergebnis zu Wort gemeldet. Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,6 Prozent auf 957 Millionen US-Dollar. Analysten hatten auf rund 3 Millionen US-Dollar weniger getippt.

Der pro Aktie erzielte FFO (Funds from Operations) fiel mit 0,71 US-Dollar sehr stark aus. Hier lag die Konsensschätzung bei 0,65 US-Dollar. Damit konnte sich das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr um 2 Cent je Anteil steigern.

Jahresprognose angehoben, günstige Bewertung

Angesichts der guten Ertragslage hat das Immobilienunternehmen seine Jahresprognose angehoben. Insgesamt soll ein bereinigtes FFO-Ergebnis von 2,36 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,25 US-Dollar pro Aktie erzielt werden.

Damit ist das Unternehmen mit rund dem 14-fachen seiner in diesem Jahr zu erwartenden Mieteinkünfte bewertet. Das liegt um 13,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und signalisiert eine Unterbewertung der Aktie.

Zinssenkungen könnten Aktie beflügeln

Die konnte sich in der US-Nachbörse bei allerdings nur geringen Handelsumsätzen um ein halbes Prozent steigern. Am Optionsmarkt war vorab eine Kursbewegung in Höhe von 4,0 Prozent eingepreist.

Gegenüber dem Jahreswechsel notiert VICI Properties mit einem Minus von 2 Prozent bislang kaum verändert. Das gilt auch gegenüber dem Stand vor 12 Monaten – das Sentiment gegenüber der Aktie beziehungsweise der gesamten Immobilienbranche wurde durch die anhaltend hohen Zinsen belastet.

Fazit: Uneingeschränkte Kaufempfehlung

Immobilienaktien gibt es viele, der Casino-REIT VICI Properties ist jedoch in einer besonders spannenden und für Anleger attraktiven Nische tätig. Gegenwärtig bietet das Unternehmen eine Dividendenrendite von 5,3 Prozent, Tendenz überdurchschnittlich steigend – erst recht nach der Prognoseanhebung vom Mittwochabend.

Wer sich als Anleger ein Stück Las Vegas ins Depot holen und eine innerhalb der Immobilienbranche überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite kaufen möchte, kann das auf dem aktuellen Bewertungsniveau mit der Aktie von Vici Properties bedenkenlos tun.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die VICI Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 29,21EUR auf Tradegate (01. August 2024, 10:23 Uhr) gehandelt.