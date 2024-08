Fed lässt Gold von der Kette. Steht diese Goldaktie vor einer Kursexplosion?

Es hätte schlimmer kommen können. Die Fed lieferte den Finanzmärkten im Wesentlichen das, was diese hören wollten. Eine Leitzinssenkung auf der letzten Sitzung vor der langen Sommerpause hätte die überwiegende Mehrheit der Marktakteure überrascht. Insofern nahm der Markt auch die Bestätigung des aktuellen Leitzinsniveaus durch die Fed unaufgeregt zur Kenntnis. Weitaus spannender waren ohnehin die zukunftsorientierten Aussagen.

Um es kurz zu machen: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed auf der nächsten Sitzung im September (FOMC tagt am 17.September / 18.September) die Leitzinsen senken wird, ist nach gestern größer geworden. Diese Aussichten honorierten die Finanzmärkte. Und auch Gold legte in einer ersten Reaktion deutlich zu und nahm das wichtige Preisniveau von 2.450 US-Dollar ins Visier. Diese erste Reaktion sollte man jedoch noch nicht überbewerten. Im Allgemeinen dauert es den einen oder anderen Handelstag, ehe Gold sich nach einem Fed-Termin sortiert hat.

Gold auf dem Weg zu neuen Rekorden?!

Die erste Reaktion auf die US-Notenbank nährt entsprechende Hoffnungen. Der Goldpreis legte im Anschluss deutlich zu und konnte sich eindrucksvoll von den 2.400 US-Dollar lösen. Um sich den Weg zu neuen Rekordhöhen zu bahnen, muss das Edelmetall die Hürden bei 2.450 US-Dollar und 2.484 US-Dollar überspringen. Etwaige Rücksetzer sollten in der aktuellen Situation eng begrenzt bleiben; idealweise auf 2.400 US-Dollar. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Preisbereich von 2.300 US-Dollar / 2.280 US-Dollar zu verorten.

Steht diese Goldaktie vor einer Kursexplosion?

Die Aktien der Goldproduzenten reagierten positiv auf die neuen Entwicklungen. Ein überaus aussichtsreicher Kandidat wird im aktuellen und kostenlosen PDF-Report „Gold - Die besten Aktien für den nächsten Preisschub“ thematisiert. Kinross Gold ist ein weiterer, exzellent positionierter Goldproduzent. Die Aktie beeindruckte in den letzten Wochen und Monaten durch eine imposante Kursrallye. Und es könnte noch höher gehen. Neben der aktuellen Entwicklung des Goldpreises könnten die kürzlich vorgelegten Q2-Daten den Kursanstieg forcieren.

Die Kanadier veröffentlichten am gestrigen 31. Juli ihre Q2-Daten und ließen dabei nichts anbrennen. Kinross Gold gab den Umsatz im Juni-Quartal 2024 mit 1,219 Mrd. US-Dollar an, nach 1,092 Mrd. US-Dollar im Juni-Quartal 2023. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn wurde mit 210,9 Mio. US-Dollar (EPS 0,17 US-Dollar) angegeben, nach 151,0 Mio. US-Dollar (EPS 0,12 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Gewinn im aktuellen Berichtszeitraum auf 174,7 Mio. US-Dollar (EPS 0,14 US-Dollar), nach 167,6 Mio. US-Dollar (EPS 0,14 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Ebenfalls prächtig entwickelte sich der wichtige free cash flow. Kinross Gold gab diesen mit 345,9 Mio. US-Dollar an, nach 258,3 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Fazit

Nicht zuletzt die Q2-Daten bestätigten die fundamentale Stärke von Kinross Gold. Die Aktie scheint nach einer Konsolidierung nun wieder für höhere Aufgaben bereit zu sein. Ein Vorstoß über den Widerstandsbereich von 9,3+ US-Dollar dürfte frische Kräfte freisetzen. In diesem Fall könnte es bis in Richtung 10+ US-Dollar / 10,8 US-Dollar gehen. Dieser Kursbereich stellt den zentralen Widerstand dar. Ein Ausbruch über die 10,8 US-Dollar würde die Tür in Richtung 15 US-Dollar weit aufstoßen. Zuletzt notierte Kinross Gold im Jahr 2011 im Bereich von 15 US-Dollar. Obacht wäre hingegen geboten, sollte Kinross Gold noch einmal unter die 8,2 US-Dollar abtauchen müssen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte