Nvidia: 330 Milliarden US-Dollar Marktwert on top – Aktie explodiert!

Morgan Stanley sagt in einer neuen Notiz, dass der Ausverkauf von Nvidia im Juli zu weit gegangen, und es an der Zeit sei, dass Anleger den Kursrückgang aufkaufen. Das Unternehmen stufte die Aktie wieder als "Top Pick" im Chipbereich ein.

Moore zählte auch die Sorgen auf, die Nvidia in letzter Zeit plagten, darunter der Wettbewerb, mögliche Exportkontrollen und die Bewertung. Diese Sorgen würden wahrscheinlich "mit der Zeit verblassen", schrieb er in der Notiz vom Mittwoch.

Morgan Stanley stuft Nvidia als Overweight ein und hat ein Kursziel von 144 US-Dollar, was einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch entspricht.

"Was wird diesen Ausverkauf umkehren?", fragte Moore in der Notiz. "Wir sind uns ehrlich gesagt nicht sicher, aber es gibt viele Katalysatoren, die vor uns liegen - die Aussicht auf mehrere Aufwärtsrevisionen, eine Erhöhung der Vorlaufzeiten und der Sichtbarkeit, da die Nachfrage auf Blackwell übergeht, eine starke Antwort auf jegliche Wettbewerbsbedenken und das Fehlen anderer spannender Geschichten in der Halbleiterbranche abseits des KI-Themas, bei einer Bewertung, die plötzlich viel vernünftiger ist als noch vor ein paar Wochen."

Unterstützt wurde das Comeback der Aktie auch durch die positiven Ergebnisse von Konkurrent AMD. Der Chip-Hersteller konnte sein Prozessorengeschäft für Rechenzentren mehr als verdoppeln und hat infolgedessen seine Prognosen für das Gesamtjahr nach oben korrigiert.

Nvidia verzeichnete in der Folge den historisch größten Intraday-Anstieg des Börsenwertes an der Wall Street. Am Mittwoch legten die Aktien des weltweit führenden Chip-Herstellers um nahezu 13 Prozent zu und erreichten einen Kurs von 117,20 US-Dollar. Dies führte zu einem Wachstum der Marktkapitalisierung um 330 Milliarden US-Dollar. Noch nie zuvor konnte ein an der US-Börse gelistetes Unternehmen innerhalb eines Tages einen derart hohen absoluten Wertzuwachs erzielen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion