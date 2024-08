Nancy Pelosi kauft 10.000 Nvidia-Aktien & kickt 5.000 Microsoft-Aktien

Laut einem Formular zur Offenlegung von Finanzdaten, das am 30. Juli beim Sekretär des US-Repräsentantenhauses eingereicht wurde, hat Paul Pelosi in der vergangenen Woche weitere Aktien von Nvidia gekauft und seine Anteile an Microsoft reduziert.

Demnach kaufte der professionelle Investor Paul Pelosi am 26. Juli Nvidia-Aktien im Wert von einer bis fünf Millionen US-Dollar, wobei in der Betreffzeile angegeben wurde, dass 10.000 Aktien gekauft wurden. Zudem wird auch der Verkauf von 5.000 Microsoft-Aktien im Wert von einer bis fünf Millionen US-Dollar angegeben. Der Handel wurde ebenfalls am 26. Juli getätigt, einige Tage bevor das Technologieunternehmen seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab.