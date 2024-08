Lithium-Aktie Albemarle: Noch mehr Verluste!

Geschäftsentwicklung weiter stark rückläufig

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Erlös um 39,7 Prozent auf 1,43 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Die Analystenerwartungen konnten damit aber um 100 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Vor einem Jahr hatte Albemarle noch einen Umsatz in Höhe von 2,37 Milliarden US-Dollar verzeichnet.

Der bereinigte Gewinn lag pro Aktie bei 0,04 US-Dollar und damit um 42 Cent über den Schätzungen. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 7,33 US-Dollar je Anteil erwirtschaftet.

Ohne Bereinigungen lag der Nettoverlust bei 188,2 Millionen US-Dollar gegenüber einem Gewinn von 650,0 Millionen US-Dollar vor 12 Monaten. Das demonstriert, wie stark die niedrigen Lithiumpreise die Ertragslage von Albemarle beeinträchtigen.

Ohne Preissteigerungen schwacher Ausblick

Auf dem aktuellen Preisniveau für Lithium- und Lithiumverbindungen erwartet das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr Erlöse in Höhe von 5,5 bis 6,2 Milliarden US-Dollar. Damit liegt die unternehmenseigene Mittelpunktschätzung rund 100 Millionen US-Dollar unter der Analystenprognose.

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) soll sich ohne einen Preisanstieg auf 0,9 bis 1,2 Milliarden US-Dollar belaufen. Das wäre ein Wert deutlich unter dem Vorjahresniveau: Hatte Albemarle im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres bereits ein EBITDA von 3,01 Milliarden-US-Dollar erwirtschaftet, sind es aktuell gerade mal noch 678 Millionen US-Dollar.

Unternehmen verstärkt Einsparbemühungen

Zwar verfügt das Unternehmen nach einer Kapitalerhöhung vor einigen Monaten über eine ausreichend große Liquiditätsreserve, nichtsdestotrotz hat das Management nun weitere Einsparbemühungen angekündigt.

Hunderte Jobs sollen gestrichen werden, die ambitionierten Ausbaupläne zu einer Anlage in Westaustralien werden vorerst auf Eis gelegt. Auf dem Lithiumhydroxid-Projekt in Kemerton wird der Bau einer dritten Fertigungsanlage gestoppt, die zweite soll vorerst stillgelegt werden. So will sich Albemarle auf die erste Anlage und die möglichst kosteneffizienten Produktion dort konzentrieren.

Anteile geraten weiter unter Druck

Angesichts der anhaltend schwachen Geschäftsentwicklung zeigen sich Anleger mit den geplanten Einsparbemühungen nicht zufrieden. Die Aktie verliert in der US-Vorbörse rund 3 Prozent, nachdem sie gegenüber dem Jahreswechsel bereits mehr als ein Drittel ihres Wertes abgegeben hat.

Da am Optionsmarkt vorab eine Kursbewegung von bis zu 7,4 Prozent eingepreist war, könnten die Ausschläge im regulären Handel noch deutlich größer werden.

Analysten rechnen für 2024 zwar weiter mit einem bereinigten Gewinn von bis 2,22 US-Dollar je Anteil, womit Albemarle mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 42 bewertet wäre. Das allerdings ist für einen Rohstoffwert äußerst teuer und zweitens dürften die Erwartungen angesichts der schwachen Zahlen nach unten angepasst werden.

Fazit: Aktie derzeit nicht empfehlenswert

Damit empfiehlt sich ein Einstieg in die Aktie von Albemarle vorerst nicht. Anleger sollten einerseits auf eine nachhaltige Bodenbildung der Anteile warten und andererseits die Lithium-Preise im Blick behalten. Ohne einen Turnaround dort, dürfte es auch für die Aktie von Albemarle schwierig bleiben.

Zwar hatte wallstreetONLINE vor einiger Zeit Discount-Zertifikate auf Albemarle empfohlen, die liegen nach einer zwischenzeitlich aussichtsreichen Entwicklung aber im Minus: ME7D8F hat 11,5 Prozent an Wert verloren, ME9G7B sogar 17,8 Prozent. Damit haben sich die Discount-Zertifikate aber deutlich besser geschlagen als die Aktie, die im selben Zeitraum 25,4 Prozent eingebüßt hat.

Wer sich also trotz der schwierigen Lage des Unternehmens in der Aktie engagieren möchte, sollte das mithilfe eines Discount-Zertifikates tun. ME7D8F erlaubt eine Rendite von 34,7 Prozent, sollte Albemarle bis zum Fälligkeitstermin auf 120 US-Dollar oder mehr geklettert sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

