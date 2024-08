STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Novo Nordisk (WKN GG305W)

Der Erfolg der Abnehmspritze Wegovy lässt die Aktie des Herstellers Novo Nordisk in den letzten 1,5 Jahren kräftig steigen. Die Kurszuwächse brachten dem Pharmakonzern den Titel "wertvollstes europäisches Unternehmen" ein. Seit dem Allzeithoch von 1.033 Dänischer Kronen Ende Juni konsolidieren die Papiere allerdings etwas, in der Vorwoche ging es bis auf 870 DKK nach unten. Vor den nächste Woche anstehenden Quartalszahlen bestätigt JPMorgan Chase seine overweight-Einstufung bei einem Kursziel von 950 DKK. In den letzten Tagen verteuerten sich die Anteilsscheine der Dänen auf aktuell 912 DKK. Stuttgarter Anleger nehmen heute ihre Gewinne mit, sie verkaufen einen Call-Optionsschein auf Novo Nordisk. 2. Call-Optionsschein auf Daimler Truck (WKN UM5VXC)

Im Rahmen der Präsentation seiner Quartalsergebnisse senkte Daimler Truck seine Jahresprognose heute ab. Der LKW-Hersteller erwartet nun einen Jahresumsatz von 53 bis 55 Milliarden Euro, damit korrigierten die Stuttgarter ihre bisherige Prognosespanne um 2 Milliarden Euro nach unten. Im abgelaufenen Quartal sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr von 13,9 auf 13,3 Milliarden Euro, der Gewinn ging von 1,43 Milliarden Euro auf 1,17 Milliarden Euro zurück. Nachdem die Daimler Truck-Aktie zu Handelsbeginn rund 5 % abgeben musste, kann sich der Aktienkurs im Handelsverlauf erholen. Am Mittag kostet ein Anteilsschein 34,78 Euro und damit 0,67 % mehr als am Vortag. Im späten Vormittagshandel wird ein Call-Optionsschein auf Daimler Truck überwiegend verkauft. 3. Knock-out-Put auf Dow Jones (WKN UM1EVP)

Wie erwartet beließ die Fed auf ihrer gestrigen Sitzung die US-Leitzinsen unverändert. Allerdings machten die Währungshüter die Türe für erste Zinssenkungen ab September auf. Fed-Chef Jerome Powell meinte, dass ein erster Zinsschritt unter bestimmten Voraussetzungen bei der nächsten Sitzung "auf den Tisch" kommen könnte. Die Aussichten auf eine locker werdende Geldpolitik brachte den Dow Jones am gestrigen Abend auf 41.150 Punkte nach oben. Zum Handelsschluss flachte die Euphorie jedoch ab, der US-amerikanische Leitindex rettete ein Kursplus von 0,24 % bei 40.842 Punkte ins Ziel. Vor dem heutigen US-Handelsbeginn wird ein Knock-out-Put auf den Dow Jones an der Euwax mehrheitlich gekauft.

Euwax Sentiment Index

Die Aussichten auf Zinssenkungen helfen dem DAX heute nicht auf die Sprünge. Das deutsche Aktienbarometer gibt nach einer freundlichen ersten Wochenhälfte heute rund 1 % ab. Aktuell stehen 18.337 Punkte auf der Kurstafel. Nach einem kurzen Zwischenhoch von über +50 Punkten, zeigt der Stimmungsindikator Euwax Sentiment am Mittag noch +13 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

US-Wahl = Bitcoin Bullrun? Ethereum-ETF-Start - folgt bald Solana?? Bitcoin2Go? Darum geht's im Video: In diesem Video blicken Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard "Richy? Dittrich von Boerse Stuttgart Group auf einen aufregenden Juli zurück. Dabei beantworten sie unter anderem folgenden Fragen: Wie hat sich der Bitcoin-Kurs seit der Bekanntgabe von Bidens Rückzug aus dem Wahlkampf entwickelt? Welche Rolle spielt Trump? Steht uns nach den US-Wahlen ein Bullrun bevor? Wie sieht es aktuell mit den Zinsen aus? Was gibt es Neues über Mt. Gox? Die Ethereum-Spot-ETFs sind gestartet - mit welchen Auswirkungen auf den Kryptomarkt? Weitere Themen sind Meme-Coins, Swaps, Polygon und ASI.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=2vBLTINtNyY&ab_channel=B%C3%B6rseStuttgart

