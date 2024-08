BlackRock: Gigant des Vermögensmanagements auf Wachstumskurs

BlackRock ist eine 1988 vom Laurence Douglas Fink gegründete Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in New York. Fink lenkt als Vorstandsvorsitzender und CEO bis heute die Geschicke des Unternehmens. Ziel der Investmentgesellschaft ist es, Menschen zu finanziellem Wohlstand zu verhelfen, indem diese bei den Themen „Sparen & Investieren“ unterstützt werden. Die Vielzahl an Kunden aus unterschiedlichen Bereichen zeigt dabei, wie hoch das Vertrauen in den Vermögensverwalter ist. So richtet sich das Angebot von BlackRock an Einzelpersonen und Familien ebenso wie an Finanzberater, gemeinnützige Organisationen, Regierungen, Versicherungen oder Kleinunternehmen. Larry Fink hat als Gründer, CEO und Vorsitzender enormen Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens. Unter seiner Führung hat sich die Investmentholding zu einem weltweit führenden Anbieter von Investment- und Technologielösungen entwickelt. Keiner anderen Investmentgesellschaft wird mehr Geld anvertraut.

Größter Vermögensverwalter der Welt

Mit mehr als 10 Billionen US-Dollar verwaltetem Kundenvermögen (AUM) ist BlackRock der größte Vermögensverwalter der Welt. Die steigende Nachfrage nach Investmentlösungen und Anlageprodukten weltweit beschert dem Vermögensverwalter seit Jahren ein stabiles und krisenerprobtes Unternehmenswachstum. Während der vergangenen für Jahre wuchs der Konzernumsatz um durchschnittlich gut 5% p.a. von 14,8 auf 18,6 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis verbesserte sich im selben Zeitraum um 3,5% jährlich von 5,9 auf 7,0 Mrd. US-Dollar.

Mit einer operativen Marge von knapp 38% ist das Geschäft des Vermögensverwalters zudem hoch profitabel. Nun stärkt BlackRock sein ETF-Geschäft und erweitert sein Angebot in Europa mit fünf neuen aktiv gemanagten iShares-ETFs. Die neuen Fonds sollen ihre jeweiligen Benchmarks (MSCI World, USA, Europe, Emerging Markets und Asia ex Japan) übertreffen und zielen darauf ab, kontinuierlich und wiederholbares Alpha zu liefern.

Marktstudien zufolge dürfte die aktive ETF-Branche voraussichtlich bis 2023 ein Volumen von 4 Billionen US-Dollar erreichen. In den USA wächst der Sektor der aktiven ETFs mit einer Rate von 30% p.a. In der EMEA-Region machen aktive ETFs dagegen noch weniger als 2% des gesamten ETF-Vermögens aus. Entsprechend groß ist das Wachstumspotential. BlackRock nutzt für diese neuen Fonds die Expertise seines Systematic Equity-Teams, welches aus insgesamt 220 Investmentexperten besteht, die verschiedene Anlageklassen, Sektoren und Regionen abdecken. Auch im Kryptowährungsmarkt spielt der weltgrößte Vermögensverwalter ganz vor mit. Nur sieben Monate nach Einführung des ersten Bitcoin ETFs hat die SEC nun auch neun Ethereum ETFs für den Handel freigegeben. Das Interesse der Investoren ist riesig. BlackRock führt die Rangliste mit seinem iShares Ethereum Trust ETF an, das in kurzer Zeit knapp 267 Mio. US-Dollar an Nettozuflüssen verzeichnen konnte. Der langfristige Aufwärtstrend bei BlackRock ist intakt, der Titel nimmt gerade wieder das Allzeithoch bei rund 974 US-Dollar ins Visier. Hier ist noch viel Luft nach oben.

Mehr Informationen und News von Fuchsbriefe finden Sie unter Fuchsbriefe | LinkedIn.