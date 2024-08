Hot Stock: TeamViewer AG

TeamViewer springen zur Wochenmitte kräftig an. Der Kurs des Anbieters für Fernwartungs-Software schnellt nach Bekanntgabe der Quartalszahlen in der Spitze um knapp 14% auf 12,56 Euro nach oben. Damit handelt TeamViewer zwischenzeitlich auf dem höchsten Stand seit Anfang Mai.

Der Software-Spezialist hat mit seinen Zahlen zum operativen Ergebnis im zweiten Quartal den Markt positiv überrascht. So lagen die Rechnungsstellungen (Billings) beispielsweise um 3% über der Markterwartung. Vor allem die gute Entwicklung im Geschäft mit Unternehmenskunden ist vielversprechend. Hier zogen die Billings im Vergleich zum ersten Quartal mit einem Plus von 19% besonders deutlich an. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 6% auf 67,5 Mio. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge blieb damit bei 41% und somit über dem Marktkonsens von 40,1%.

Zahlen, die Mut machen

Die Zahlen machen Mut, dass der Turnaround gelingt. Aus charttechnischer Sicht würde ein nachhaltiger Anstieg über die 200-Tage-Line (ca. 12,63 €) den passenden Startschuss liefern. Ein KGV um 16 lässt fundamental weiter Luft nach oben. Mittel- und langfristig orientierte Anleger kaufen erste Stücke und bauen ihr Investment bei einem sich abzeichnenden Turnaround weiter aus.

Mehr Informationen und News von Fuchsbriefe finden Sie unter Fuchsbriefe | LinkedIn.