Ferrari zeigt Porsche die Rücklichter – Aktie fährt davon!

Während der deutsche Sportwagenhersteller Porsche in der vergangenen Woche seinen Jahresausblick aufgrund einer schwachen Nachfrage und Produktionsproblemen streichen musste , läuft es für die Konkurrenz aus Monza unverändert gut.

Ferrari hat am Donnerstagmittag ein starkes Geschäftsergebnis vorgelegt und konnte seine Prognose anheben. Damit dürfte der Performanceunterschied der beiden Aktien noch deutlich größer werden.

Im Vergleich zum Vorjahr steigerten die Italiener ihre Erlöse um 16,3 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro. Daraus wurde ein bereinigter EBITDA-Gewinn in Höhe von 669 Millionen Euro oder 2,29 Euro je Anteilsschein erzielt. Das entspricht einem Anstieg von 13,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und ist einer EBITDA-Marge von 39,1 Prozent zu verdanken.

Nettoertrag überproportional stark gestiegen

Die Auslieferungen konnten um 3 Prozent oder 92 Fahrzeuge von 3.392 auf 3.484 gesteigert werden. Aufgrund einer etwas schwächeren Produktionsleistung im ersten Quartal legten die produzierten Einheiten im ersten Halbjahr aber nur um 1 Prozent auf 7.044 zu.

Nichtsdestotrotz ist der Nettogewinn überproportional stark gestiegen. Im ersten Halbjahr 2024 erwirtschaftete Ferrari einen Nettoertrag in Höhe von 765 Millionen Euro, 413 Millionen Euro allein im zurückliegenden Quartal.

Das sind um 21,2 Prozent mehr als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres. Der überproportionale Anstieg im Vergleich zum EBITDA-Gewinn erklärt sich aus einem um zwei Prozentpunkte niedrigeren Steuersatz.

Jahresprognose angehoben

Angesichts der guten Geschäftsentwicklung hat sich das Management zu einer Anhebung der Jahresprognose entschlossen. Bislang erwartete Ferrari einen Konzernumsatz in Höhe von 6,4 Milliarden Euro, nun sind es 6,55 Milliarden Euro.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 7,90 Euro oder mehr belaufen, nachdem bisher 7,50 Euro in Aussicht gestellt wurden. Daraus ergibt sich auf der Basis des Schlusskurses vom Mittwoch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,2.

Aktie gefragt, vergrößert Abstand zu Porsche

An der hohen Bewertung des Unternehmens scheinen Anleger keinen Anstoß zu nehmen. Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes verteuerte sich die Aktie am Handelsplatz in Mailand um mehr als 5 Prozent.

Dadurch steht gegenüber dem Jahreswechsel ein Plus von 31 Prozent zu Buche. Zum Vergleich hat sich Konkurrent Porsche um 12,5 Prozent verbilligt. Damit zeigt Ferrari den Stuttgartern die Rücklichter.

Fazit: Wie viel "Premium" verträgt die Aktie noch?

Allzu sicher sollten sich die Anleger der Roten ihrer Sache aber nicht sein, denn die Bewertung der Aktie ist eine der höchsten der gesamten Automobilbranche. Deren Mittelwert liegt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 15 und 16.

Im KGV von 42 ist zwar ein Premiumaufschlag für die Margen- und Ertragsstärke von Ferrari sowie die Zugehörigkeit zur Luxusbranche enthalten. Dass diese aber nicht immun gegen starke Korrekturen ist, hat die Talfahrt von Aktien wie Kering, LVMH und Hermes bewiesen.

In Ferrari investierte Anleger können ihre Gewinne laufen lassen, auch weil hier möglicherweise eine Ausbruchsrallye bevorsteht. Mit Blick auf die Fundamentaldaten ist ein Neueinstieg aber nicht mehr als attraktiv einzuschätzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

