Chipdesigner Arm: Kaufgelegenheit, sagt JPMorgan

Der Markt schien aber das Hauptaugenmerk auf die Lizenzeinnahmen von Arm zu legen, die sich auf 467 Millionen US-Dollar beliefen, während der FactSet-Konsens bei 492 Millionen US-Dollar gelegen hatte. Arm sagte, dass es von der Schwäche in den Bereichen Internet der Dinge und Netzwerkausrüstung betroffen war.

Chiphersteller zahlen eine kleine Lizenzgebühr für jeden von Arm entworfenen Chip, den sie verkaufen. Die Designs des Unternehmens sind auf dem Mobiltelefonmarkt allgegenwärtig, null will Arm bei Prozessoren für Personalcomputer und High-End-Server expandieren.

Die Handelsbewegungen von Arm könnten auch aufgrund der relativ kleinen Menge an Aktien, die für den Handel zur Verfügung stehen, volatil sein, da die japanische SoftBank Group etwa 90 Prozent von Arm besitzt.

Arm wurde vor den Ergebnissen vom Mittwoch zu einer hohen Bewertung gehandelt, die laut FactSet bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 83 liegt. Das schreckt JPMorgan jedoch nicht ab.

"Wir glauben, dass Arm gut positioniert ist, um in den nächsten Jahren eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 20 Prozent zu erzielen, und zwar aufgrund der zunehmenden Marktdurchdringung von Arm in den wachstumsstärksten Marktsegmenten wie KI, Auto und Rechenzentren", schrieb Harlan Sur, Analyst bei JPMorgan in seiner Research Note.

Sur hat sein Kursziel für die ADRs von Arm von 115 auf 140 US-Dollar angehoben und behielt die Einstufung "Overweight" für die Aktie bei.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion