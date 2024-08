Microsoft Aktie: Wie viel wurde in 38 Jahren aus 10.000 US-Dollar?

Dabei darf jedoch nie vergessen werden, dass viele Unternehmen scheitern und mit ihnen die Geschäftsführer ihr Kapital verlieren. Nur wenige Firmen schaffen es wie Microsoft bis ganz an die Spitze ihres Segments.

Viele der heutigen Milliardäre sind nicht etwa durch ihr Einkommen, sondern über eine hohe Aktienbeteiligung an ihren eigenen Unternehmen vermögend geworden. Dies reduziert zum einen Steuerzahlungen und ermöglicht zum anderen eine direkte Erfolgsbeteiligung an den Gewinnsteigerungen und eine Entlohnung für das eigene Engagement.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Microsofts Erfolgsgeschichte

Als der Konzern 1986 an die Börse kam, war er bereits elf Jahre erfolgreich und erzielte einen Umsatz von 197,5 Millionen US-Dollar. Für den geglückten Börsengang und den folgenden starken Aktienkurseinstieg war neben einer dominierenden Marktstellung bei Betriebssystemen vor allem der kontinuierlich und stark steigende Gewinn entscheidend. Lag er 1986 bei 39,3 Millionen US-Dollar, waren es im vergangenen Geschäftsjahr (2024) bereits 88,14 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Zuwachs um 224.175 Prozent.

Während Microsoft zunächst die Welt der Betriebssysteme eroberte, kamen später weitere Anwendungssoftware-Pakete (Office, Azure), Videospiele, Chatprogramme und Cloudangebote hinzu.

Zukünftiger KI-Marktführer?

Aktuell ist der Konzern auf dem besten Weg, auch auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) eine bedeutende, wenn nicht führende Rolle einzunehmen. Dafür beteiligte er sich im Januar 2023 für etwa zehn Milliarden US-Dollar zu 49 Prozent am ChatGPT-Entwickler OpenAI. Dieses Investment hat sich bereits jetzt vielfach ausgezahlt. So ist allein Microsofts Marktkapitalisierung seitdem von 1,78 auf aktuell 3,14 Billionen US-Dollar gestiegen (01.08.2024).

Der nächste Schritt ist die KI-Integration in alle Microsoft-Anwendungen. Auch hier ist der Wettbewerbsvorsprung nur noch schwer von der Konkurrenz einholbar. Darüber hinaus ist Windows bei Desktop-Betriebssystemen mit 72,81 Prozent Marktanteil weiterhin dominierend und im Cloudsegment holt das Unternehmen derzeit zu Amazon-AWS auf.

Während in den Anfangsjahren Bill Gates und Paul Allen den Konzern aufbauten, verlieh ihm Satya Nadella ab 2014 neuen Schwung. So liegt Microsoft heute in der Liste der weltweit größten Unternehmen nur noch knapp hinter Apple auf Platz zwei (01.08.2024).

Wie viel wurde aus 10.000 US-Dollar?

Microsoft-Aktien notierten im März 1986 bei etwa 0,0625 US-Dollar. Obwohl zwischenzeitlich auch längere Seitwärtsphasen auftraten, in denen sich die zuvor hohe Bewertung abbaute, erreichten Microsoft-Wertpapiere dank neuer Rekordgewinne an der Börse immer wieder neue Allzeithochs.

Heute (01.08.2024) notieren sie zu 418,35 US-Dollar, was einer Performance von insgesamt 669.260 Prozent entspricht. Wer damals 10.000 US-Dollar investierte, besitzt heute 66.936.000 US-Dollar.

Was wir mitnehmen können

Langfristige Beteiligungen führen zu großen Börsenerfolgen.

Vor allem marktführende Unternehmen, die ihren Gewinn stetig und kräftig steigern, sind bei einem günstigen Einstieg eine gute Wahl. Dabei reduzieren sich gleichzeitig die Risiken und Steuerzahlungen.

Bill Gates ist bereits seit der Gründung im Jahr 1975 an Microsoft beteiligt und konnte so ein Vermögen von aktuell 130.900.000.000 US-Dollar aufbauen, das auch heute noch nahezu vollständig in verschiedenen Aktien investiert ist (01.08.2024).

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion