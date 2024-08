Silber nach Fed-Termin obenauf. Silberaktie vor Ausbruch

Silber nach Fed-Termin obenauf, aber

Silber tat es Gold gleich und legte im Anschluss an die Bekanntgabe der Beschlüsse zu. Die erste Euphorie scheint aktuell jedoch zu verfliegen. Der erste Schwung hat nachgelassen. Silber muss nun „beißen“ und entscheidend nachsetzen, will das Edelmetall das notwendige Momentum aufbauen, um die nächsten Widerstände bei 30 US-Dollar und 32+ US-Dollar zu überwinden. Aktuell hängt der Silberpreis noch im Bereich von 29 US-Dollar fest.

Fazit

Der Fed-Termin gab dem Silberpreis zunächst Rückenwind. Der Preisanstieg hält sich aber noch in Grenzen. Silber konnte sich zwar von der wichtigen Unterstützung von 28 US-Dollar lösen, doch so wirklich überzeugend sieht das Ganze bislang nicht aus. Silber muss nun über die Widerstände um 29 US-Dollar, 30 US-Dollar und nicht zuletzt über die 32+ US-Dollar. Etwaige Rücksetzer sollten tunlichst auf 28 US-Dollar begrenzt bleiben, anderenfalls könnte es für Silber noch einmal in Richtung 26 US-Dollar / 25,5 US-Dollar gehen.

Silberaktie vor Ausbruch

Die anziehenden Gold- und Silberpreise kurbeln aktuell auch die Kurse der Produzentenaktien an. Zu den interessantes Gold- und Silberproduzenten zählt sicherlich die kanadische Pan American Silver. Das Unternehmen hat für den 7. August nach Handelsschluss die Veröffentlichung der Q2-Daten angekündigt.

Im Vorfeld der Quartalszahlenveröffentlichung präsentiert sich die Aktie in einer aussichtsreichen Ausgangslage. Der fulminanten Rallye ging Mitte Juli im Bereich von 24 US-Dollar zunächst die Puste aus. Pan American Silver trat daraufhin in eine Konsolidierung ein. Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie zwar noch einmal unter die Marke von 22 US-Dollar, doch die entscheidende Unterstützungszone um 20 US-Dollar / 19,4 US-Dollar blieb unberührt. Zuletzt drehte Pan American Silver wieder nach oben ab und nimmt nun ihr jüngstes Verlaufshoch erneut ins Visier. Die Aufgabenstellung ist damit aus charttechnischer Sicht klar definiert: Pan American Silver muss über die 24 US-Dollar und darf nicht unter die 19,4 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte