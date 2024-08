Globale Börsen im freien Fall: DAX stürzt um 2,26%, Dow Jones und S&P 500 folgen

Entwicklung der Indizes

Heute erlebten die globalen Aktienmärkte einen deutlichen Rückgang, wobei alle großen Indizes im Minus schlossen. Der deutsche Leitindex DAX fiel um 2,26% und steht nun bei 18.061,98 Punkten. Auch der MDAX verzeichnete einen Rückgang von 1,71% und liegt aktuell bei 24.952,04 Punkten. Der SDAX verlor 1,61% und notiert bei 14.052,38 Punkten. Der TecDAX, der Technologieindex, sank um 1,34% und steht nun bei 3.310,70 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes blieben von den Verlusten nicht verschont. Der Dow Jones fiel um 1,39% und liegt nun bei 40.284,26 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete einen Rückgang von 1,09% und steht aktuell bei 5.460,23 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein einheitliches Bild der Schwäche an den internationalen Börsen, wobei der DAX mit einem Minus von 2,26% den größten Verlust unter den betrachteten Indizes verzeichnete. Der S&P 500 schnitt mit einem Rückgang von 1,09% am besten ab, bleibt jedoch ebenfalls deutlich im Minus.Die heutige Entwicklung spiegelt die anhaltende Unsicherheit und Volatilität auf den globalen Märkten wider.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Airbus mit einem Anstieg von 4.78%. Zalando folgt mit 2.61% und Vonovia verzeichnet ein Plus von 2.32%.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die erhebliche Verluste hinnehmen mussten. Volkswagen (VW) Vz verzeichnete einen Rückgang von 5.08%, während die Commerzbank mit -5.10% und die DHL Group mit -6.55% ebenfalls stark fielen.Im MDAX sticht TeamViewer mit einem Anstieg von 5.05% hervor, gefolgt von Hugo Boss mit 4.71% und LEG Immobilien , das um 2.45% zulegte.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Nordex mit -3.77%. AIXTRON fiel um 4.44% und die Kion Group musste einen Rückgang von 5.93% hinnehmen.Im SDAX ist BayWa der klare Gewinner mit einem beeindruckenden Anstieg von 12.46%. Deutsche Wohnen folgt mit 5.12% und AUTO1 Group verzeichnet ein Plus von 3.21%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls deutlich negativ, mit Salzgitter, das um 5.68% fiel. Heidelberger Druckmaschinen verzeichnete einen Rückgang von 6.74% und Deutz fiel um 8.63%.Im TecDAX zeigt TeamViewer erneut Stärke mit 5.05%. Nemetschek und Carl Zeiss Meditec verzeichneten geringere Zuwächse von 0.68% bzw. 0.08%.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Nordex mit -3.77%, AIXTRON mit -4.44% und SUESS MicroTec, das um 5.09% fiel.Im Dow Jones sind Procter & Gamble mit 1.49%, Amgen mit 0.87% und Walmart mit 0.84% die Topwerte.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen signifikante Verluste, angeführt von Chevron Corporation mit -3.45%, Caterpillar mit -3.56% und Boeing, das um 5.73% fiel.Im S&P 500 sticht C.H.Robinson Worldwide mit einem Anstieg von 14.61% hervor, gefolgt von FMC mit 12.23% und Air Products & Chemicals mit 11.03%.Die Flopwerte im S&P 500 sind besonders stark ausgeprägt, mit Etsy, das um 7.86% fiel, Ingersoll Rand mit -8.75% und AMETEK, das einen Rückgang von 8.94% verzeichnete.