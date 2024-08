Air Products, Air Liquide: Gase-Aktien im Markt mit $255.510.000.000 Potenzial

Industriegase-Hersteller gehören oft zu den übersehenen Unternehmen an der Börse. Große und schnelle Kursanstiege sind hier selten. Dafür entwickeln sich die Aktien von Air Products & Chemicals und Air Liquide umso stetiger, denn Industriegase sind in vielen Wirtschaftszweigen zur Herstellung zahlreicher Produkte unersetzlich.

So kommen Kohlendioxid und Stickstoff in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz, um die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern oder Getränke zu karbonisieren. Distickstoffmonoxid und Sauerstoff finden hingegen in der Anästhesie beziehungsweise in Krankenhäusern Verwendung. Weitere Abnehmer sind die pharmazeutische und die chemische Industrie, Laboratorien, der Energiesektor und Metallproduzenten.

Die Gasehersteller nehmen aber auch bei der Produktion von grünem Wasserstoff, der zukünftig Erdgas ersetzen und zum Teil als Treibstoff dienen soll, eine bedeutende Rolle ein. Dieser Bereich treibt den zukünftigen Bedarf an Industriegasen weiter in die Höhe. Fortune Business Insights rechnet deshalb für den Sektor bis 2032 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,65 Prozent.

Air Products überrascht mit positiven Quartalszahlen

Air Products-Aktien zogen am Donnerstag in Frankfurt um bis zu 9,7 Prozent an. Grund war die Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2024.

Zwar sank der Umsatz leicht um 1,6 Prozent auf 2,99 Milliarden US-Dollar, doch der Nettogewinn verbesserte sich dafür umso deutlicher um 16,1 Prozent auf 708,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 3,20 US-Dollar je Aktie.

Damit übertraf Air Products die Erwartungen der Analysten , deren Schätzungen bei 3,03 US-Dollar je Aktie lagen. Sie gingen aufgrund der letzten Preiserhöhungen des Gaseherstellers von negativen Gewinneffekten aus.

Für das vierte Geschäftsquartal 2024 prognostiziert Air Products nun einen Gewinn je Aktie von 3,33 bis 3,63 US-Dollar , was im Rahmen der Analystenerwartungen von 3,53 US-Dollar liegt.

Air Products und Air Liquide entwickeln sich stetig

In den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) konnte Air Products seinen Umsatz und Gewinn von 10,44 Milliarden auf 12,6 Milliarden US-Dollar beziehungsweise von 991,7 Millionen auf 2,33 Milliarden US-Dollar steigern.

Der Konzern gehört mit Dividendenerhöhungen in 42 aufeinanderfolgenden Jahren darüber hinaus zu den am kontinuierlichsten ausschüttenden Unternehmen. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,68 Prozent.

Air Liquide entwickelt sich ähnlich stetig. Im gleichen Zeitraum wuchsen Umsatz und Gewinn von 20,4 Milliarden auf 29,9 Milliarden US-Dollar beziehungsweise von 2,3 Milliarden auf 3,33 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen zahlte 1907 seine erste Dividende und hat sie seitdem nie ausgesetzt. In den vergangenen 30 Jahren wurde sie stets erhöht oder beibehalten. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt hier 1,72 Prozent.

Weitere wichtige Industriegase-Unternehmen sind Linde und Nippon Sanso Holdings. Zusammen mit Air Products und Air Liquide decken sie mehr als 80 Prozent des gesamten Marktes ab.

Aus 10.000 US-Dollar bzw. Euro wurden…

Air Products-Aktien notierten 1983 bei 1,955 US-Dollar. Heute sind es 292,69 US-Dollar. Wer damals 10.000 US-Dollar investierte, besitzt heute 1.496.752 US-Dollar. Die gesamte Börsenhistorie reicht bereits bis 1949 zurück.

Air Liquide-Aktien notierten 1988 bei 4,61 Euro und heute bei 165,90 Euro. In diesem Zeitraum wurde aus 10.000 Euro ein Vermögen von 359.869 Euro.

Fazit Industriegase-Aktien

Industriegase-Hersteller entwickeln sich stetig und gehören meist zu den Dividendenaristokraten. Da der Bedarf auch zukünftig weiter steigt, sollten die marktführenden Unternehmen weiterwachsen können und ihre Aktien dem Trend folgen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion