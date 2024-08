Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 21-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen.

Aktie der Woche

Gold Royalty steigert Einnahmen

Gold Royalty vermeldete jüngst starke Umsätze im zweiten Quartal 2024, die auf die Eckpfeiler-Royalties des Unternehmens, die jüngsten Royalty-Erwerbungen und sein einzigartiges Modell zur Generierung von Royalties zurückzuführen sind. Das Unternehmen verzeichnete demnach im zweiten Quartal 2024 vorläufige Gesamteinnahmen, Erlöse aus Landvereinbarungen und Zinsen in Höhe von 2,2 Millionen US$, was einem Anstieg von 298% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 und 947 Unzen Goldäquivalent entspricht. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 verzeichnete das Unternehmen vorläufige Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen in Höhe von 6,4 Millionen US$, was einer Steigerung von 153 % gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2023 und 2.967 GEOs entspricht. Im zweiten Quartal 2024 verbuchte das Unternehmen die erste Royalty-Zahlung aus der Goldmine Côté von IAMGOLD und profitierte weiterhin von seinen bestehenden Cashflow-Royalties auf dem Projekt Borborema und den Minen Canadian Malartic, Cozamin und Borden. Das Modell des Unternehmens zur Generierung von Royalties brachte im Quartal 0,4 Millionen US$ an Erlösen aus Grundstücksverträgen ein. Wie bereits bekannt gegeben, rechnet das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2024 mit einem weiteren Umsatzwachstum aufgrund der starken Rohstoffpreise, dem erwarteten Hochfahren der kommerziellen Produktion bei Côté im dritten Quartal 2024 und dem Beginn der kommerziellen Produktion auf dem Projekt Vares im vierten Quartal 2024. Das Unternehmen ist damit weiterhin auf dem besten Weg, seine zuvor bekannt gegebene aktualisierte Prognose für 2024 von etwa 6.500 bis 7.000 GEOs zu erfüllen, was etwa 13 bis 14 Millionen US$ an prognostizierten Gesamteinnahmen, Erlösen aus Grundstücksverträgen und Zinsen entspricht.

News: Gold Royalty meldet hohe Einnahmen im zweiten Quartal

Kaufempfehlungen

Das Analystenhaus Cormark veröffentlichte kürzlich einen Research-Report zu Meridian Mining. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,75 CA$ aus.

Research-Report: Cormark mit Kaufempfehlung für Meridian Mining und Kursziel 1,75 CAD

H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte einen Research-Report zu Gold Royalty. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 5,75 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit Kaufempfehlung für GoldRoyalty und Kursziel 5,75 USD

KI & Co. treiben den Hunger nach immer mehr Energie – Uran kann hierbei hilfreich sein

Seit mehreren Jahren ist es China, das beim Bau von Kernkraftwerken das Tempo vorgibt. 56 Reaktoren mit einer gesamten elektrischen Nettoleistung von 54,2 Gigawatt betreibt das Reich der Mitte, in dem bislang vor allem Kohle zur Stromerzeugung verbraucht wurde. Davon wurden allein 19 neue Reaktoren seit Anfang 2018 in Betrieb genommen.

Die chinesische Regierung plant in den kommenden 15 Jahren den Bau von mehr als 80 neuen Kernreaktoren und bis 2050 von über 250 neuen Kernreaktoren. Damit will man die bisherige Nettoleistung aus der Kernkraft auf bis zu 400 Gigawatt versiebenfachen! Bis 2030 sollen zunächst 110 Reaktoren am Netz sein, womit man dann die USA als bisherigen Spitzenreiter abgelöst haben wird.

Doch auch die USA haben kürzlich ambitionierte Pläne vorgestellt. So wollen die Vereinigten Staaten ihre Atomkapazitäten von aktuell 97 Gigawatt bis 2025 auf 300 Gigawatt verdreifachen. Was auch bitter nötig ist, denn allein der Energiebedarf von immer mehr Rechenzentren soll sich in den USA allein bis 2023 verdreifachen; KI & Co. sei Dank! Im Gegensatz zu China will man in den USA aber einen anderen Weg gehen.

Denn momentan werden in beiden Ländern ausschließlich große Reaktoren mit Nennleistungen von teilweise weit über 1.000 Megawatt für die Stromerzeugung verwendet. Allerdings ist gerade ein zukünftiger, riesiger Wachstumsmarkt für Uran im Entstehen. Es handelt sich dabei um so genannte „Small Modular Reactors“ – kurz „SMRs“, also kleine Einheiten, die modular in einer Fabrik gebaut und zum späteren Einsatzort gebracht werden können. Die einzelnen SMR-Einheiten haben eine Leistung von zumeist unter 300 Megawatt und können ohne Brennstoffumladung 3 bis 5 Jahre betrieben werden – im Grundlastbetrieb ohne Unterbrechung.

Dass dies funktioniert beweisen seit den 1950er Jahren zahllose Flugzeugträger und U-Boote, die von kleineren Reaktoren sicher mit Strom versorgt werden. SMRs bieten den Vorteil, dass sie nahezu überall auf der Welt installiert werden können und somit ideal für die dezentrale Energieversorgung und dabei vor allem auch für kleinere Netze, Inselstaaten oder abgelegene Standorte wie etwa Bergbauminen und Militärbasen interessant sind. In Großbritannien, Kanada, Belgien und den USA wurden bereits bedeutende Fortschritte bei der staatlichen finanziellen Unterstützung dieser innovativen, kohlenstofffreien Energiequellen erzielt.

So arbeitet unter anderem Microsoft-Gründer Bill Gates an der Entwicklung derartiger Kleinreaktoren und forciert den Bau einer entsprechenden Anlage in Wyoming, die dort ein Kohlekraftwerk ersetzen soll. Gates‘ Unternehmen TerraPower soll über einen natriumgekühlten Schnellen Reaktor mit einer Leistung von 345 Megawatt verfügen. Mittels Salzschmelzen-Speichertechnologie kann die Leistung der Anlage bei Bedarf für mehr als fünfeinhalb Stunden auf 500 MW erhöht und damit rund 400.000 Haushalte versorgt werden.

Ein bereits bestehendes Beispiel für ein solches Kraftwerk ist die Akademik Lomonossow, die Russland 2019 als schwimmendes Kraftwerk im Norden Sibiriens zur Versorgung mehrerer Bergbauminen sowie einer 4.000-Einwohner zählenden Siedlung in Dienst stellte.

China hat 2021 zwei SMRs mit jeweils 250 MW thermischer Leistung in Betrieb genommen.

Auch Rolls-Royce ist längst in das zukünftige Milliarden-Geschäft SMRs eingestiegen und hat einen Druckwasserreaktor mit einer elektrischen Leistung von 470 MW entwickelt. Die Einzelteile der Reaktorblöcke sollen sich mit einem Lkw transportieren lassen und in Massenproduktion hergestellt werden. Die Zulassung in Großbritannien soll in Kürze erfolgen, der erste Reaktor 2029 ans Netz gehen.

Belgien hat bereits 2021 100 Millionen Euro Fördermittel für die Forschung zur Entwicklung kleinerer modularer Kernreaktoren vorgesehen. Weiterhin haben Polen, Rumänien, Estland, Tschechien, Schweden und die Niederlande entsprechende Fördermittel freigegeben bzw. Forschungsarbeiten gestartet. Besonders interessant erscheint die Verwendung von SMRs auch für schwere Containerfrachter, die bisher mit teurem Dieselöl laufen.

Ein künftiger führender Player auf dem Gebiet der SMRs will Frankreich werden. Dafür hat Präsident Macron Staatsgelder in Milliardenhöhe zugesagt. Das französische Start-Up Naarea entwickelt dazu aktuell bereits einen Flüssigsalzreaktor, der zwischen 2027 und 2028 fertiggestellt werden soll. Ab 2030 könnte dann die Serienproduktion vieler, etwa 40 Megawatt starker Reaktoren folgen.

Gerade noch rechtzeitig, um jedes einzelne Rechenzentrum mit einem eigenen Reaktor zu versorgen.

Zur Erzeugung von Atomkraft wird jedoch Uran benötigt und das ist aktuell nicht in ausreichendem Maße verfügbar. Die Internationale Atombehörde IAEA schätzt, dass der weltweite Uran-Bedarf durch den Neubau von Kernkraftwerken im Jahr 2030 auf bis zu 260 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr ansteigen wird. In den vergangenen 5 Jahren bestand de facto bereits eine Angebotslücke zwischen 40 bis 60 Millionen Pfund pro Jahr. Die World Nuclear Association ging in ihrem jüngsten Nuclear Fuel Report von einem Nachfrageanstieg um jährlich 3,1% bis 2040 aus. Auf dem aktuellen Stand errechnet sich bis 2034 eine kumulative Angebotslücke von rund 400 Millionen Pfund U3O8 und bis 2040 von rund 1,14 Milliarden Pfund U3O8. Hauptgrund dafür ist, dass kaum neue Minen mit signifikanter Produktion vor 2030 in Betrieb gehen werden. Die Genehmigung einer neuen Mine dauert im Schnitt rund 8 bis 10 Jahre, wobei der Bau der Mine und entsprechender Anlagen weitere 2 bis 3 Jahre in Anspruch nimmt.

Eine nahezu perfekte Gemengelage für weit fortgeschrittene Uran-Unternehmen, die vom (künftigen) Uranboom profitieren werden.

Dazu gehört unter anderem Uranium Energy, ein Uranbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in den USA. In Südtexas und in Wyoming besitzt Uranium Energy gleich zwei Hub-and-Spoke-Betriebe, wovon der Betrieb in Wyoming ab August 2024 wieder Uran fördern wird. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von hochkarätigen Uranprojekten in Kanada, den USA und Paraguay und eines der hochgradigsten und größten unerschlossenen Ferrotitanvorkommen der Welt, das sich in Paraguay befindet. Das Unternehmen erzielte im Fiskaljahr 2023 Einnahmen in Höhe von 163,95 Millionen US$ aus dem Verkauf von 3.150.000 Pfund Uranvorräten am Spotmarkt und erzielte einen Bruttogewinn von 49,60 Millionen US$.

IsoEnergy ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungsgesellschaft, die sich auf die Entwicklung von Uran-Vorkommen spezialisiert hat. Der Fokus liegt dabei auf dem Athabasca Basin und dem US-Bundesstaat Utah, wo man bereits spektakuläre Bohrerfolge aufweisen konnte, beziehungsweise eine oder mehrere ehemalige Minen in Kürze wieder in Betrieb nehmen will. Ein Teil des Iso-Teams war zudem in der Vergangenheit in leitenden Positionen bei NexGen Energy und dabei für die Entdeckung der Arrow-Lagerstätte verantwortlich, die als eines der größten Uranvorkommen Kanadas gilt.

Das Managementteam von Cosa Resources wurde für die Entdeckung der Hurricane-Lagerstätte von IsoEnergy mit dem Colin Spence Award for Global Excellence in Mineral Exploration 2022 ausgezeichnet - die derzeit weltweit höchstgradige angezeigte Mineralressource für Uran. Die luftgestützte Geophysik auf dem Ursa-Projekt von Cosa hat mehrere hochrangige Zielgebiete identifiziert. Leitfähigkeitsanomalien im Sandstein könnten hydrothermale Alterationszonen widerspiegeln, wie sie mit McArthur River, Cigar Lake und Hurricane, einigen der größten und hochwertigsten Lagerstätten der Erde, in Verbindung stehen. Das Ursa-Projekt ist groß genug, um potenziell mehrere große Uranlagerstätten zu beherbergen.

Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den USA. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in zwei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR kann auf eine reiche Geschichte an früheren Produktionen und historischen Uranmineralressourcen zurückblicken und hat Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios eingeleitet.

Uranium Royalty Corp. ist eine kanadische Gesellschaft, die sich auf strategische Investitionen in Uranbeteiligungen, einschließlich Royalties, Streams, Fremd- und Eigenkapital in Uranunternehmen, sowie physische Urangeschäfte, fokussiert. Damit ist Uranium Royalty das erste Unternehmen, das das erfolgreiche Royalty- und Streaming-Geschäftsmodell ausschließlich auf den Uran-Sektor anwendet. Das Portfolio umfasst Beteiligungen an mehr als 20 Entwicklungs-, fortgeschrittenen, genehmigten und bereits produzierenden Uranprojekten in mehreren Jurisdiktionen. Zum Portfolio gehört auch ein hoher Bestand an physischem Uran sowie an Cash und handelbaren Wertpapieren, welche sofort monetarisiert werden könnten, sofern sich weitere Royalty-Hochkaräter anböten.

Unternehmensnews

Calibre Mining erhält neuen Director

Calibre Mining gab jüngst die Ernennung von Sian Tasaka in den Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt. Tasaka ist ein hochqualifizierter Bergbaufinanzprofi mit Erfahrung in den Bereichen Finanzanalyse, Finanzberichterstattung und Schuldenstrukturierung. In den vergangenen 25 Jahren war Sian Tasaka als Associate Director - Financial Analysis ein wichtiges Mitglied des Endeavour Financial Teams und beriet Bergbaukunden bei der Strukturierung von Schulden für rohstoffbasierte Projekte, Cashflow-Modellierung, Bewertungen, Risikomanagement und Projektfinanzierung. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, die Geschäftsleitung von Bergbauunternehmen mit umsetzbaren Erkenntnissen und Empfehlungen für optimale Kapitalstrukturen sowie strategische Fusions- und Akquisitionsentscheidungen zu versorgen.

News: Calibre ernennt Sian Tasaka in den Board of Directors

Canada Nickel veröffentlicht erste Ressourcenschätzung für Projekt Deloro und gibt Update zur Optimierung von Crawford sowie zur Etablierung der Pilotanlage

Canada Nickel gab kürzlich eine erste Mineralressource für das zu 100 % unternehmenseigene Nickelsulfidprojekt Deloro in der Nähe von Timmins, Ontario, bekannt. Die abgeleiteten Ressourcen beliefen sich auf insgesamt 357 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,25 % Nickel, was insgesamt 885.000 Tonnen Nickel entspricht, und die angezeigten Ressourcen auf insgesamt 81 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,25 % Nickel, was insgesamt 202.000 Tonnen Nickel entspricht. Das Nickelsulfidprojekt Deloro befindet sich im Herzen des produktiven Bergbaulagers Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada, und grenzt an eine gut etablierte, bedeutende Infrastruktur, die mit über 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit verbunden ist. Das Projekt Deloro ist ganzjährig über eine Straße erreichbar, liegt nur 8 km südlich von Timmins, 7 km südwestlich des Dome Mine-Mill Complex und weniger als 2 km von bestehenden Stromleitungen entfernt. Diese Schätzung ist die erste von sieben neuen Nickelressourcen, die bis zum Ende des ersten Quartals 2025 veröffentlicht werden sollen und das potenzielle Ausmaß des Timmins Nickel District demonstrieren.

Weiterhin vermeldete Canada Nickel, dass bei Crawford nach wie vor ein beträchtliches Optimierungspotenzial besteht, was durch die jüngsten metallurgischen Ergebnisse in der Zone East, die ein hochgradiges Konzentrat aus einer gemischten Probe der Zone East erbrachten, sowie durch zehn weitere metallurgische Tests im bestehenden Starter-Grubenbereich, die im Durchschnitt eine um 28 % höhere Ausbeute erbrachten, als in der Machbarkeitsstudie modelliert, bestätigt wird. Die Front End Engineering Design-Arbeiten, die im April begonnen haben, kommen gut voran und identifizieren weitere Optimierungsmöglichkeiten. Die Pilotanlage bei SGS Lakefield ist mehr als viermal so groß wie die vorherige Anlage, die 2022 in Betrieb genommen wurde, und konzentriert sich auf die Verwendung von Material aus der East Zone, um beträchtliche Mengen an Nickel- und NiCr-Magnetitkonzentrat zu erzeugen, das vom nachgelagerten Geschäftsbereich NetZero Metals verwendet wird. Die Anlage wurde in der vergangenen Woche in Betrieb genommen und wird voraussichtlich bis September in Betrieb sein.

News: Canada Nickel Company gibt bekannt Erste Ressource für das Deloro Nickel-Sulfid-Projekt

News: Canada Nickel gibt aktuelle Informationen zur Optimierung des Crawford-Projekts und zum Beginn des Betriebs der Pilotanlage bekannt

Century Lithium ändert Projektnamen

Century Lithium vermeldete vor wenigen Tagen, dass das Unternehmen den Namen seines zu 100 % im Besitz befindlichen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada, USA, in Angel Island Mine geändert hat. Im April 2024 gab das Unternehmen eine positive Machbarkeitsstudie für das Projekt bekannt, wodurch es zu einem der wenigen fortgeschrittenen Lithiumprojekte wird, die in den Vereinigten Staaten entwickelt werden. Da das Unternehmen jetzt weiter auf die Genehmigung des Projekts hinarbeitet, haben die Aufsichtsbehörden eine Namensänderung angeregt, um Klarheit in das Genehmigungsverfahren zu bringen. Der Name Angel Island unterscheidet das Projekt von anderen Bergbau- und Energieprojekten in der Region, indem er den Namen eines topografischen Merkmals des Projekts verwendet.

News: Century Lithium ändert Projektnamen in Angel Island Mine

Collective Minings geologisches Modell geht von einem Mineralisierungssystem mit mehreren Millionen Unzen Gold aus

Collective Mining gab kürzlich die Untersuchungsergebnisse von vier Bohrlöchern bekannt, die auf dem Zielgebiet Trap gebohrt wurden, das sich etwa 3,5 Kilometer nordöstlich des Systems Apollo auf dem unternehmenseigenen Projekt Guayabales in Caldas, Kolumbien, befindet. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 40,85 Meter mit 3,76 g/t AuEq innerhalb von 174,45 Metern mit 1,19 AuEq. Diese Bohrungen könnten sich nun rasch zu einem Edelmetallsystem mit mehreren Millionen Unzen entwickeln. Darüber hinaus sollte die Entdeckung bei Trap das Flaggschiffsystem Apollo gut ergänzen, und man ist zuversichtlich, dass die beiden Systeme im Laufe der Zeit zu einem robusten Mineralressourcenbestand führen werden, der in der Lage sein wird, viele Jahre lang in großem Maßstab zu produzieren.

News: Das geologische Modell und die Bohrungen von Collective Mining umreißen ein potenzielles Ziel von mehreren Millionen Unzen bei Trap mit Abschnitten, darunter 40,85 Meter mit 3,76 g/t AuEq innerhalb von 174,45 Metern mit 1,19 AuEq

Cosa Resources erweitert Uranprojekt Orbit

Cosa Resurces konnte vor wenigen Tagen bekanntgeben, dass es einen Kaufvertrag mit Skyharbour Resources Ltd. über den Erwerb von zwei Mineralien-Claims im Athabasca Basin, Saskatchewan abgeschlossen hat. Es handelt sich dabei um den Erwerb von zwei Mineralgrundstücken mit einer Gesamtfläche von 6.049 Hektar, wodurch sich die Fläche des Orbit-Uranprojekts auf 12.718 Hektar verdoppelt. Dies erweitert die Kontrolle von Cosa über eine noch nicht erprobte Streichenlänge von acht Kilometern, die sich im Trend mit der Uranmineralisierung, der hydrothermalen Alteration und der reaktivierten graphitischen Verwerfung im Südwesten befindet. Das Unternehmen beabsichtigt, die ersten Bohrtests auf dem Projekt Orbit im Jahr 2025 abzuschließen. Gemäß dem Kaufvertrag hat Cosa zugestimmt, ein 100%iges unbelastetes Eigentum an zwei Mineralien-Claims vom Verkäufer im Austausch für 250.000 Stammaktien des Unternehmens zu erwerben.

News: Cosa Resources schließt eine Vereinbarung zur Erweiterung des zu 100 % im Besitz befindlichen Orbit-Uranprojekts im Athabasca-Becken, Saskatchewan

Endeavour Silver meldet bedeutende Baufortschritte auf Terronera

Endeavour Silvers Projekt Terronera machte im zweiten Quartal erhebliche Fortschritte, nachdem die Beton- und Stahlbauarbeiten auf der oberen Anlagenplattform für Bereiche wie Zerkleinerung, Groberzlager, Vermahlung, Flotation und Eindickung kurz vor dem Abschluss stehen. Die Bauarbeiten sind zu mehr als die Hälfte abgeschlossen und die Aktivitäten auf der Baustelle erreichen langsam ihren Höhepunkt. Die obere Anlagenplattform sollte im dritten Quartal 2024 zur Trockeninbetriebnahme bereit sein. Das Unternehmen konzentriert seine Ressourcen demnach aktuell auf die untere Anlagenplattform, um die Erdarbeiten abzuschließen und Anfang des dritten Quartals mit den Betonarbeiten zu beginnen. Die Erschließung der Untertagemine schreitet weiterhin erwartungsgemäß voran, da man bereits im zweiten Quartal Zugang zum Erz hatte. Das Projekt bleibt auf Kurs für die Inbetriebnahme im 4. Quartal 2024, da die wichtigsten mechanischen Installationen weiterhin planmäßig verlaufen.

News: Endeavour Silver stellt ein Update zum Baufortschritt bei Terronera im 2. Quartal 2024 bereit; Bauarbeiten an der Oberfläche zu 77 % abgeschlossen

IsoEnergy verkauft Nicht-Kernprojekte

IsoEnergy gab vor kurzem bekannt, dass es den Verkauf von 100 % der emittierten und ausstehenden Aktien von Jaguar Uranium Corp., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von IsoEnergy, die indirekt eine 100 %ige Beteiligung am Projekt Laguna Salada in Chubut und am Projekt Huemul in Mendoza hält, aktiv vorantreibt. Als Gegenleistung für den Erwerb der Zielaktien hat sich Jaguar bereit erklärt, dem Unternehmen nach Abschluss der Transaktion 10 Millionen US$ an Stammaktien der Klasse A von Jaguar, d.h. 2.000.000 Jaguar-Aktien zu einem angenommenen Preis von 5,00 US$ pro Aktie zu übertragen. Ferner eine 2 %-Nettoschmelzabgabe (NSR), die auf die gesamte Produktion des Projekts Laguna Salada zu zahlen ist. Jaguar hat das Recht, 1 % der Lizenzgebühr für einen Zeitraum von sieben Jahren zu einem Preis von 2,5 Millionen US$ zurückzukaufen. Weiterhin eine NSR-Lizenzgebühr von 1 %, die auf die gesamte Produktion eines Teils des Huemul-Projekts zu zahlen ist sowie eine Option auf den Erwerb einer 1 %igen NSR-Lizenzgebühr, die auf die gesamte Produktion des restlichen Huemul-Projekts zu zahlen ist.

Mit einer Geschichte erfolgreicher Fusionen und Übernahmen wird die Transaktion das Aktienportfolio des Unternehmens, das auf 16,9 Millionen CA$ geschätzt wird und Beteiligungen an NexGen Energy Ltd., Premier American Uranium Inc. und Atha Energy Corp. umfasst, um etwa 13,6 Millionen CA$ aufwerten. Darüber hinaus wird IsoEnergy eine Vereinbarung über Investorenrechte abschließen, die ein kontinuierliches Engagement bei der Weiterentwicklung der Liegenschaften durch das Recht auf Beteiligung an zukünftigen Kapitalfinanzierungen und das Recht auf die Wahl eines Vertreters in das Board of Jaguar sicherstellt.

News: IsoEnergy kündigt den strategischen Verkauf seines Argentinien-Portfolios an

MAG Silver meldet sehr gute Produktionszahlen aus dem zweiten Quartal und kann damit die Prognose erhöhen

MAG Silver verarbeitete auf Juanicipio im zweiten Quartal 336.593 Tonnen Erz und baute damit die täglichen Aufbereitungsraten weiter aus. In Übereinstimmung mit dem ersten Quartal wurde im zweiten Quartal das gesamte Erz in der Anlage Juanicipio aufbereitet. Der durchschnittliche Silbergehalt des Fördererzes lag im Quartal bei 498 Gramm pro Tonne und übertraf damit das Vorquartal. Dies bestätigt erneut den hochgradigen Charakter der Lagerstätte Juanicipio, die weiterhin ihr bedeutendes langfristiges Potenzial unter Beweis stellt. Die Metallgewinnungsraten verbesserten sich im Vergleich zum Vorquartal ebenso, was die laufenden betrieblichen Verbesserungen und Kreislaufoptimierungen bei Juanicipio verdeutlicht. Im Laufe des Quartals wurde die kommerzielle Produktion von Pyritkonzentrat aufgenommen, was zu einer erhöhten Silber- und Goldgewinnung führte. Juanicipio übertraf die Erwartungen mit vorläufigen Produktionsschätzungen von 5,0 Millionen Unzen Silber und 9.267 Unzen Gold. Aufgrund der anhaltenden überdurchschnittlichen operativen Leistungen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurde die Erzgehaltsprognose entsprechend nach oben korrigiert. Es wird erwartet, dass der Silbergehalt bei Juanicipio im Jahr 2024 zwischen 420 g/t und 460 g/t liegen wird (zuvor 380 g/t bis 420 g/t).

News: MAG meldet die Produktion von Juanicipio im zweiten Quartal 2024 und erhöht die Erzgehaltsprognose

Meridian Mining stößt auf mehrere Goldzonen

Meridian Mining gab vor wenigen Tagen weitere Abschnitte mit starker Au-Cu-Ag-Mineralisierung aus seinem laufenden Bohrprogramm auf seinem Cu-Au-Ag-Projekt Cabaçal bekannt. Die jüngsten Bohrergebnisse ergaben starke Zonen mit einer Gold-Kupfer-Silber-Mineralisierung innerhalb der Tagebauhülle, wobei man unter anderem auf 35,4 Meter @ 2,2g/t AuEq, einschließlich 13,4 Meter @ 4,6g/t AuEq, einschließlich 1,1 Meter @ 18,6g/t AuEq stieß. Die Explorationsbohrungen im Minenkorridor beginnen mit einem Programm zur Erprobung mehrerer Cu-Au-VMS-Ziele als Teil der Strategie von Meridian zur Erschließung des 50 km langen VMS-Gürtels Cabaçal. Die Bohrungen und die Ressourcendefinition werden sowohl bei der Lagerstätte Cabaçal als auch bei der Lagerstätte Santa Helena fortgesetzt; weitere Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

News: Meridian meldet mehrere Mineralisierungszonen einschließlich 13,4 m mit 4,6 g/t AuEq auf Cabaco

OceanaGold kauft eigene Aktien zurück

OceanaGold vermeldete vor wenigen Tagen, dass das Unternehmen von der Toronto Stock Exchange die Genehmigung zum Rückkauf von bis zu 35,5 Millionen Stammaktien erhalten hat. Dies entspricht etwa 5 % der ausstehenden Stammaktien von OceanaGold und etwa 5 % des derzeitigen öffentlichen Streubesitzes an Stammaktien in Übereinstimmung mit dem normalen Emittentenangebot („NCIB“) auf dem offenen Markt über die Einrichtungen der TSX oder alternative kanadische Handelssysteme innerhalb der nächsten 12 Monate. Am 18. Juli 2024 waren insgesamt 711.239.778 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. In Verbindung mit dem NCIB hat das Unternehmen einen automatischen Aktienkaufplan mit einem bestimmten Makler abgeschlossen, um den Rückkauf von Stammaktien zu Zeiten zu ermöglichen, in denen das Unternehmen aufgrund seiner eigenen internen Handelssperrfristen normalerweise nicht auf dem Markt aktiv wäre.

News: OceanaGold kündigt Aktienrückkaufprogramm an

Osisko Development stoppt zwischenzeitlich Exploration wegen Waldbränden

Osisko Development meldete vor wenigen Tagen, dass das Unternehmen die nicht notwendigen Aktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Cariboo aufgrund eines Feuerevakuierungsbefehls, der das Projekt einschloss, vorübergehend einstellen musste. Um die Sicherheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter zu gewährleisten, wurden ab dem 21. Juli 2024 für mehrere Tage alle nicht benötigten Mitarbeiter und Auftragnehmer vorübergehend aus dem Projekt verlegt, während einige wichtige Mitarbeiter weiterhin vor Ort verblieben. Mittlerweile ist der Evakuierungsbefehl wieder aufgehoben. Die Infrastruktur des Minengeländes war von den Waldbränden nicht betroffen und alle Zugangsstraßen zum Projekt sind zugänglich.

News: Osisko Development verlegt aufgrund des Feuerevakuierungsbefehls nicht notwendiges Personal des Goldprojekts Cariboo vom Gelände

News: Osisko Development meldet Aufhebung der Evakuierungsanordnung für das Feuer in der nähe des Cariboo-Goldprojekts; Alle Projektaktivitäten werden wieder aufgenommen

Premier American Uranium ermittelt Ziele für Erweiterungsbohrungen

Premier American Uranium hat für die künftige Bohrkampagne mehrere Zielgebiete bei Cebolleta identifiziert, darunter auch ungeprüfte Gebiete mit bekannten mineralisierten Zonen, die jedoch noch nicht umfassend bebohrt wurden, mineralisierte Zonen innerhalb des Jackpile-Sandsteins, die nach wie vor offen sind und über die Grenzen des bestehenden Bohrrasters hinausgehen, was das Potenzial für eine Erweiterung der bekannten Lagerstätten bietet sowie eine Mineralisierung auf dem Grundstück Piedra Lumbre im Westwater Canyon Member der Morrison Formation, dem Hauptwirt für die ergiebigen Uranlagerstätten des Grants Mineral Belt. Während die Bohrungen in Wyoming begonnen haben, um eine weitere ISR-freundliche Lagerstätte in unmittelbarer Nähe der Lost-Creek-Uranmine und -Verarbeitungsanlage von Ur-Energy und nicht weit von der Sweetwater-Mühle von Rio Tinto zu entdecken, unternimmt das technische Team die nächsten Schritte, die erforderlich sind, um den Wert für die Aktionäre auf Cebolleta in New Mexico zu steigern. Das Unternehmen entwirft derzeit Programme mit dem Ziel, das Wachstumspotenzial freizusetzen, während man auf dem Projekt Cebolleta vorläufige wirtschaftliche und technische Studien durchführt.

News: Premier American Uranium skizziert mehrere Ziele für Erweiterungsbohrungen im Cebolleta-Projekt in New Mexico

Sibanye-Stillwater nach IT-Angriff wieder online – Halbjahresergebnisse verschoben

Sibanye-Stillwater informiert die Stakeholder vor wenigen Tagen über die Cyber-Attacke, die seine IT-Systeme weltweit beeinträchtigt hat. Aufgrund der Cyber-Attacke, die weiterhin untersucht wird, hat man nun die IT-Sicherheit weiter verbessert und ein gestaffeltes System-Startup-Konzept implementiert, um den Schutz der Umwelt zu gewährleisten, so dass die Bergbau- und Abbauarbeiten weltweit mit minimalen Unterbrechungen fortgesetzt werden können. Im Metallurgiekomplex Columbus in den US-amerikanischen PGM-Betrieben kam es jedoch aufgrund von IT-Ausfällen, die das Verhütten der Konzentrate aus dem Untertageabbau und das Recycling von verbrauchten Autokatalysatoren beeinträchtigten, zu kurzfristigen Betriebsverzögerungen. Es wird jedoch erwartet, dass der Betrieb schnell wieder in vollem Umfang aufgenommen werden kann und die aufgelaufenen Lagerbestände zu gegebener Zeit verarbeitet werden. Obwohl der Cyberangriff nur begrenzte Auswirkungen auf die Kerngeschäfte hatte, verursachte er vorübergehende Systemausfälle, die dazu führten, dass bei bestimmten Systemen in den Betrieben manuelle Backup-Prozesse eingeführt wurden. Die Systeme des Konzerns sind jetzt weitgehend wiederhergestellt, jedoch wird sich die Veröffentlichung der Betriebs- und Finanzergebnisse der Gruppe für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 (H1 2024) verzögern, und die Bekanntgabe und Präsentation wurde auf Donnerstag, den 12. September 2024, verschoben.

News: Update zum Cyber-Sicherheitsangriff auf Sibanye-Stillwaters weltweite Aktivitäten Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

