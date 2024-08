Apples KI-Initiative belebt iPhone-Verkäufe trotz Schwäche in China

Im dritten Geschäftsquartal, das am 29. Juni endete, verzeichnete Apple trotz der globalen Herausforderungen ein Umsatzwachstum von 5 Prozent auf 85,8 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 84,5 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum steht jedoch im Schatten des Umsatzrückgangs von 6,5 Prozent in China, wo das Unternehmen lediglich 14,7 Milliarden US-Dollar umsetzte und damit hinter den Prognosen von 15,3 Milliarden US-Dollar zurückblieb.

Apple setzt große Hoffnungen auf seine neue KI-Technologie, um vor dem Hintergrund schwacher Umsatzzahlen bei dem wichtigen Geschäft in China, den iPhone-Verkauf anzukurbeln. Der Aktienkurs des Techkonzerns, der mit einem Marktwert von 3,36 Billionen US-Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt ist, stieg im nachbörslichen Handel an.

CEO Tim Cook betonte die Bedeutung der kommenden "Apple Intelligence"-Features als einen wesentlichen Anreiz für einen neuen Upgrade-Zyklus. Diese KI-basierten Funktionen sollen im Oktober veröffentlicht werden und bieten optimierte Dienste, kommen allerdings später als bei anderen Anbietern, die sich ebenfalls auf KI konzentrieren, wie Samsung und Google. Apple hat jedoch klargestellt, dass diese neuen Dienste zunächst nicht in China verfügbar sein werden, was die Position des Unternehmens in einem seiner größten Märkte weiter erschwert.

Die Aktie von Apple verteuerte sich nachbörslich in den USA um mehr als ein Prozent. Im regulären Handel haben die Titel seit Jahresbeginn knapp 18 Prozent gewonnen. Apple behielt seine Dividende von 25 Cent bei. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres kündigte Apple einen Aktienrückkauf im Wert von 110 Milliarden US-Dollar an.

Trotz der wirtschaftlichen Gegenwinde und der starken Konkurrenz durch lokale chinesische Marken wie Huawei, die preisgünstigere Alternativen anbieten, zeigt sich Apple zuversichtlich. Der Finanzchef Luca Maestri kommentierte, dass die iPhone-Verkäufe insgesamt besser als erwartet seien, und betonte das kontinuierliche Engagement des Unternehmens in China.

Die Dienstleistungssparte von Apple, zu der der App Store, Apple Music und das TV+ Streaming-Angebot gehören, bleibt ein Umsatztreiber mit einem Wachstum von 14 Prozent auf 24,2 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal, was die Erwartungen von knapp unter 23,9 Milliarden US-Dollar übertraf. Diese Sparte steht jedoch unter dem Druck von Regulierungsbehörden, die Änderungen am App Store fordern, was Apples Fähigkeit, Einnahmen aus Abonnements und App-Downloads zu generieren, potenziell einschränken könnte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion