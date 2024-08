Amazon: Umsatz verfehlt, Ausblick enttäuscht – Aktie fällt um fast 8 Prozent!

Der Umsatz für das Quartal, das im Juni endete, lag bei 148 Milliarden US-Dollar, ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, und übertraf damit knapp die Analystenschätzungen von 148,7 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn von 1,26 US-Dollar pro Aktie stieg um 94 Prozent und lag deutlich über den Schätzungen der von FactSet befragten Analysten von 1,03 US-Dollar pro Aktie.

Der Umsatz von Amazon blieb hinter den Erwartungen der Wall Street zurück. CEO Andy Jassy hob jedoch in einem Telefonat mit Investoren nach Bekanntgabe der Ergebnisse die KI-Investitionen des Unternehmens und das solide Wachstum des Cloud-Geschäfts hervor.

Die Cloud-Einheit Amazon Web Services (AWS) erwirtschaftete im Berichtsquartal 26,3 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 19 Prozent entspricht und über den Schätzungen von 26 Milliarden US-Dollar liegt.

Jassy sagte in der Telefonkonferenz, dass er davon ausgeht, dass AWS weiter wachsen werde, da immer mehr Unternehmen ihre IT-Ausgaben von internen Systemen auf Cloud-basierte Lösungen umstellen. Was das generative KI-Geschäft des Unternehmens innerhalb von AWS betrifft, so sagte er: "Es wird schnell groß werden."

Das Betriebsergebnis stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 91 Prozent auf 14,7 Milliarden US-Dollar, nachdem es im ersten Quartal um 80 Prozent gestiegen war. Die Zahlen für das zweite Quartal lagen über den vorherigen Prognosen.

Die Prognosen für das dritte Quartal fielen jedoch schwächer aus als erwartet: Das Unternehmen rechnete mit einem Umsatz zwischen 154 und 158,5 Milliarden US-Dollar, während die Analysten mit 158,22 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

Darüber hinaus stiegen die Investitionsausgaben von 13,9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal auf 16,4 Milliarden US-Dollar und damit um 58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das ist deutlich mehr als die Ausgaben anderer Big-Tech-Unternehmen wie Microsoft, das 13,9 Milliarden US-Dollar ausgab, und Alphabet mit 13,2 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum.

"Wir investieren viel in KI", sagte CEO Jassy in der Telefonkonferenz und fügte hinzu, dass das Unternehmen die mittel- bis langfristigen Aussichten für KI "sehr optimistisch" einschätzt. Amazon rechnet damit, in der zweiten Jahreshälfte noch mehr zu investieren, fügte CFO Brian Olsavsky hinzu.

Anleger zeigen sich enttäuscht und schicken die Amazon-Aktie nachbörslich um fast acht Prozent in den Keller. Auch am deutschen Markt fallen die Titel in Frankfurt um fast acht Prozent.

Das Analyseunternehmen Jefferies hat sein Kursziel für Amazon nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 235 auf 225 US-Dollar reduziert, dabei jedoch die Bewertung auf "Kaufen" beibehalten. Laut dem Analysten Brent Thill zeigte sich eine starke Entwicklung im Geschäftskundenbereich des Online-Händlers, während die Verbraucherumsätze weniger zufriedenstellend waren. Thill hat daraufhin seine Umsatz- und EBITDA-Prognosen für die Jahre 2024 und 2025 geringfügig nach unten angepasst.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion