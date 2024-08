Intel: Dividende gestrichen – Aktie vor schlimmstem Crash seit 50 Jahren!

In einem Telefoninterview mit Barron's sagte Intel-CEO Pat Gelsinger, die Entscheidungen seien "schmerzhaft und hart", aber notwendig. Das Unternehmen habe wichtige Meilensteine in seiner Transformation erreicht, müsse sich aber wieder auf die Effizienz konzentrieren, um seinen "ehrgeizigen Plan" für die Zukunft zu erfüllen. Gelsinger sagte auch, dass die gesamtwirtschaftlichen Aussichten für die zweite Hälfte dieses Jahres schwächer seien als erwartet.

Der Chiphersteller kündigte außerdem an, dass die Dividende ab dem vierten Quartal ausgesetzt wird. "Das Unternehmen bekräftigt sein langfristiges Engagement für eine wettbewerbsfähige Dividende, wenn sich die Cashflows auf ein nachhaltig höheres Niveau verbessern", so Intel in der Gewinnmitteilung.

Im Rahmen des 10-Milliarden-US-Dollar-Kostensenkungsprogramm soll der Personalbestand um mehr als 15 Prozent reduzieren werden, was laut Gelsinger etwa 15.000 Entlassungen bedeuten würde.

"Unsere finanzielle Leistung im zweiten Quartal war enttäuschend", so Gelsinger in der Pressemitteilung von Intel. Und weiter: "Die Trends des zweiten Halbjahres sind schwieriger als wir erwartet haben, und wir nutzen unser neues Betriebsmodell, um entscheidende Maßnahmen zu ergreifen, die die Betriebs- und Kapitaleffizienz verbessern werden."

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Die Intel-Aktie stürzt am Freitag vorbörslich nach der Gewinnmitteilung um bis zu 24,7 Prozent ab. Sollte der Crash bis zum Handelsschluss anhalten, wäre das der stärkste Rückgang seit einem 30,9 prozentigen Einbruch vor 50 Jahren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,76 % und einem Kurs von 21,65EUR auf Tradegate (02. August 2024, 09:10 Uhr) gehandelt.