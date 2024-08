Nvidia: Steht das Kartellamt vor der Tür? Aktie erneut auf Tauchgang!

Wie The Information am Donnerstag berichtete, hat das US-Justizministerium eine Untersuchung gegen Nvidia eingeleitet, nachdem Konkurrenten dem Unternehmen vorwarfen, seine marktbeherrschende Stellung beim Verkauf von Chips für künstliche Intelligenz missbraucht zu haben.

In einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters betonte ein Sprecher von Nvidia, dass das Unternehmen durch langjährige Investitionen und Innovationen konkurriere, sich stets an die gesetzlichen Vorgaben halte und darauf achte, dass Nvidia-Produkte in jeder Cloud und lokal für jedes Unternehmen verfügbar seien. Dies solle Kunden ermöglichen, die für sie beste Lösung auszuwählen. Auf Anfragen für eine Stellungnahme hat das US-Justizministerium bisher nicht reagiert.

Die Aktie von Nvidia beendete den Handel am Donnerstag in New York mit einem Minus von 6,7 Prozent. In Frankfurt fallen die Aktien des Unternehmens am Freitag um knapp sieben Prozent.

Am Mittwoch hatte die Nvidia-Aktie noch eine Mega-Rallye verzeichnet, nachdem der Konkurrent AMD seine Earnings präsentiert hatte und Morgan Stanley den Chipgiganten als Top-Pick bezeichnete. Nvidia verzeichnete daraufhin den historisch größten Anstieg der Marktkapitalisierung eines Unternehmens an der Wall Street innerhalb eines Tages. Durch den Kurssturz am Donnerstag liegen die Titel rund 22 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom Juni.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion