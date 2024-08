Coinbase: Statt Verlust ein Millionengewinn – Aktie steigt!

Das Management sagte jedoch, dass es im dritten Quartal mit "leichtem Gegenwind" rechnet, der von einem Preisrückgang bei der Kryptowährung Ethereum und höheren Kosten im Zusammenhang mit den Bemühungen um eine breitere Nutzung von USDC, einem sogenannten Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist und für die Krypto-Handelsinfrastruktur der Börse wichtiger werden könnte, herrührt. Weitere Neueinstellungen und höhere Entwicklungs- und Marketingkosten würden sich ebenfalls auf das Ergebnis auswirken.

"Wir planen für den Rest des Jahres eine umsichtige Erhöhung der Mitarbeiterzahl, vor allem um unsere Produkt- und internationale Expansion zu unterstützen und unsere Produktgrundlagen und -qualität zu stärken", so das Unternehmen in seinem Brief an die Aktionäre.

Zudem würden "Erwartungen einer Zinssenkung im September" von der US-Notenbank Federal Reserve zu den Herausforderungen im Quartal gehören. All das berücksichtigt, erwartet Coinbase im dritten Quartal einen Umsatz aus Abonnements und Dienstleistungen zwischen 530 und 600 Millionen US-Dollar. Das lag etwas unter den Prognosen der Wall Street.

Im Aktionärsbrief von Coinbase sagten die Führungskräfte, sie würden "während des gesamten Wahlzyklus 2024 weiterhin in politische Initiativen investieren, um die Wahl von Pro-Krypto-Kandidaten zu unterstützen." Der republikanische Kandidat Donald Trump sagte letzten Monat, er würde eine strategische Bitcoin-Reserve aufbauen, wenn er die diesjährigen US-Präsidentschaftswahlen gewinnen würde.

Während die Coinbase-Aktie den Donnerstagshandel um 5,2 Prozent niedriger beendete, steigen die Titel am Freitag im erweiterten Handel um bis zu 3,2 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

