Tilray Brands mit Ausrufezeichen. Canopy, Aurora Cannabis & Co. vor den Zahlen

Quartalsberichte bergen ohnehin einen gewissen Nervenkitzel, ganz besonders jedoch im Cannabis-Sektor. Positive Überraschungen wurden nicht selten mit fulminanten Kursanstiegen belohnt. Enttäuschungen wurden hingegen mit massiven Abverkäufen quittiert. Entsprechend wurden die Quartalszahlen von Tilray Brands mit einer gewissen Anspannung erwartet. Tilray Brands veröffentlichte am 29. Juli die Ergebnisse für das 4. Quartal des Fiskaljahres 2024 (per 31. Mai 2024). Die Daten wurden vom Markt überaus wohlwollend aufgenommen, überraschten sie doch in wichtigen Eckdaten positiv. Kurzum: Tilray Brands setzte mit den Zahlen ein Ausrufezeichen. Die frischen Finanzergebnisse wurden im Kommentar „Ein Bier zum Joint? Tilray-Zahlen überzeugen!“ detailliert aufgearbeitet.

Konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf die aktuelle charttechnische Konstellation. Lassen sich hier belastbare Anzeichen für eine Trendwende ausmachen? Die positive Reaktion des Marktes auf die Zahlen spiegelte sich in einem Kursanstieg der Aktie wider. Tilray löste sich vom Konsolidierungsboden, den die Aktie zuletzt im Bereich von 1,77 US-Dollar ausbildete und arbeitete sich wieder in Richtung 2 US-Dollar vor. Die ersten Versuche, sich auch von den 2 US-Dollar zu lösen, wurden allerdings „zurückgepfiffen“. Die 2 US-Dollar haben als Widerstand eine große Bedeutung. Zuletzt scheiterte Tilray Brands Mitte Juli mit einem Versuch, diese Hürde zu überspringen.

Trendwende noch nicht in Sicht

Wie die meisten Cannabis-Aktien auch arbeitet Tilray unverdrossen an einer Bodenbildung bzw. an einer unteren Trendwende. Die Erfolge fallen bislang allerdings bescheiden aus. Der Sektor wartet noch auf das entscheidende Signal. Der Prozess zur Neueinstufung von Cannabis durch die DEA in den USA läuft. Obgleich der Markt von einer Neueinstufung ausgeht, ist der finale Ausgang des Prüfprozesses offen und entsprechend mit Risiken behaftet. Das Warten geht nicht nur für Tilray weiter. Um die Bodenbildung entscheidend voranzutreiben, muss Tilray die Widerstände bei 2 US-Dollar, 2,5 US-Dollar und nicht zuletzt bei 3+ US-Dollar überspringen. Ein Rücksetzer der Tilray-Aktie unter die 1,77 US-Dollar wäre bereits als ein Warnsignal zu bewerten.

Woche der Wahrheit steht an

Das Thema Quartalszahlen wird in der nächsten Handelswoche hochkochen und den Cannabis-Sektor in Atem halten. Neben Canopy Growth und Aurora Cannabis werden dann auch Trulieve Cannabis, Green Thumb Industries und einige andere Cannabis-Unternehmen frische Ergebnisse vorlegen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte