Moderna-Einbruch und Umsatzwarnung lassen Schlimmes für BioNTech befürchten

Der US-Impfstoffhersteller Moderna erlebt derzeit eine Herausforderungsphase, die durch eine drastische Senkung der Umsatzprognose und enttäuschende Nachrichten über seinen neuen RSV-Impfstoff unterstrichen wurde. Das Unternehmen aus Cambridge, Massachusetts, kämpft mit der abnehmenden Nachfrage nach seinem Covid-19-Impfstoff und sieht sich in Europa und den USA einer wachsenden Konkurrenz gegenüber. Das lässt Schlimmes befürchten für den deutschen Rivalen BioNTech , der am Montag seine Zahlen vorstellt.

BioNTech ist zwar dank der starken Krebsforschung breiter aufgestellt als Moderna, die Monetarisierung dieses Geschäftszweigs lässt allerdings auf sich warten. Erst am Dienstag hatte BioNTech bekannt gegeben, dass bei einer Krebsimmuntherapie in der Phase-2-Studie das Hauptziel erreicht wurde. Den Kurs kurbelte diese Meldung jedoch nur kurzfristig an und auch die Aussichten sind trübe. Bereits Anfang Mai hatte BioNTech angekündigt, etwa 90 Prozent der Jahresumsätze voraussichtlich erst in den letzten Monaten von 2024 zu erwirtschaften.

Der Konkurrent Moderna hat seine Jahreserwartungen gestern kräftig gesenkt und rechnet nun für 2024 mit einem Umsatz zwischen 3 und 3,5 Milliarden US-Dollar, eine deutliche Reduktion gegenüber der früheren Prognose von etwa 4 Milliarden US-Dollar. Diese Anpassung folgt auf enttäuschende Umsatzergebnisse im zweiten Quartal, die mit 241 Millionen US-Dollar zwar über den Erwartungen lagen, aber im Jahresvergleich um 30 Prozent zurückgingen.

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Die Reduzierung der Umsatzerwartungen und die Herausforderungen auf dem Impfstoffmarkt werfen Fragen bezüglich Modernas Fähigkeit auf, kurzfristige finanzielle Stabilität zu gewährleisten und mittelfristig in die Gewinnzone zurückzukehren. Dieser jüngste Rückschlag könnte das Vertrauen der Investoren weiter erschüttern, insbesondere in einem Marktumfeld, in dem die Covid-19-Impfstoffnachfrage nachlässt. Wie es vor diesem Hintergrund BioNTech ergangen ist, erfahren die Investoren am Montag vor Börsenstart in den USA.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion