Unternehmen steigert Gewinn um 12.400 Prozent – Aktie schnellt auf Rekord

Die Aktie von Zomato stach in dem sonst eher trüben Marktumfeld in Asien heraus und kletterte auf ein Rekordhoch, nachdem die indische Essenslieferplattform alle Erwartungen hinweggefegt hat. Zahlreiche Analystenhäuser hoben daraufhin ihre Kursziele für das Unternehmen kräftig an und setzten ihre Anlageempfehlungen herauf.

Zomato, die etwa die Hälfte seines Umsatzes aus dem Geschäft mit Essenslieferungen generieren, erleben aktuell eine deutliche Verbesserung bei ihrem Quick-Commerce-Service. Seit der Übernahme von Blinkit im Jahr 2022 hat das Unternehmen diesen Servicebereich stark ausgebaut und plant nun, bis Ende 2026 rund 2.000 kleine Lagerhäuser zu betreiben – eine Verdoppelung der ursprünglichen Zielsetzung von 1.000 Einrichtungen bis zum Ende des Geschäftsjahres im März 2025.

Nach der Ankündigung und dem überraschenden Gewinnsprung im Quartalsbericht, verteuerten sich die Aktien im Handel am Freitag um bis zu 19 Prozent und schlossen 12,2 Prozent höher auf einem Allzeithoch. Gleichzeitig überwogen an den indischen Leitindizes und in ganz Asien zum Teil deutliche Verluste. Der starke Aufwärtstrend der Aktie zog auch die Papiere anderer indischer E-Commerce-Unternehmen mit nach oben. So legten die Aktien von Info Edge, die etwa 14 Prozent an Zomato halten, um 4,4 Prozent zu. Auch FSN E-Commerce Ventures, der Betreiber der Kosmetik-Website Nykaa, konnte um 3,5 Prozent zulegen.

Analysten der Jefferies Financial Group, darunter Vivek Maheswari, bewerten die jüngsten Wachstumsprognosen für den Quick-Commerce als "aggressiver" im Vergleich zur aktuellen Anzahl von Quick-Commerce-Standorten, die quer durch alle Anbieter in Indien 1.500 Filialen umfasst.

Das starke Quartalsergebnis und die ehrgeizigen Ziele für die Zukunft könnten Zomato dabei helfen, sich weiterhin positiv von seinen Wettbewerbern abzuheben und das Vertrauen der Investoren in das Potenzial des Unternehmens zu stärken.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion