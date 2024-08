Kaufenswerte Aktien – August 2024 Welche Qualitätsaktien sind derzeit attraktiv bewertet und kaufenswert? Einmal im Monat veröffentlichen wir in unserer Serie „Kaufenswerte Aktien“ die einzigartige Liste von Qualitätsaktien mit hohem Renditepotenzial basierend auf den Kauflimits unserer über 120.000 Mitglieder. Drei aus unserer Sicht besonders spannende Aktien analysieren unsere Experten im Detail. So ist die aktuelle Stimmung am Aktienmarkt Im Aktienfinder haben wir zahlreiche neue Aktien-Indizes aufgenommen, die du in den Index-Profilen als Premium-Mitglied in vollem Umfang analysieren kannst. Zu den neuen Aktien-Indizes gehören unter anderem der MSCI World oder der französische CAC 40. Auch anhand unserer neuen Index-Profile ordnen wir nun die turbulenten letzten Wochen für euch ein. Alle Index-Profile findest du hier im Aktienfinder Nervöse Märkte rund um die Berichtssaison Zusammenfassend lieferte der Aktienmarkt seit unserer Juni-Ausgabe trotz großen Lärms im Großen und Ganzen eine Nullnummer. Bis Mitte Juli setzte sich die Rallye auf neue Höchststände fort, nur um dann wieder zu korrigieren. Der untenstehende CBOE Volatilitätsindex VIX spiegelt die zwischenzeitlich gestiegene Nervosität wider. CBOE Volatilitätsindex VIX Die Märkte hatten auch allen Grund zu einer Korrektur, denn immerhin lagen und liegen die Bewertungen gängiger Indizes auf historisch deutlich erhöhten Niveaus. Vor allem der bekannte NASDAQ 100, gemeinhin als Technologieindex bekannt, lag mit einem KGV von zwischenzeitlich 36 gut 40 Prozent über seinem zehnjährigen Durchschnitt von 26. Und selbst dieser Durchschnitt ist in noch längerfristiger Rückschau bereits hoch. Nach der Korrektur liegt das KGV des NASDAQ 100 noch immer bei 33. Die Unternehmen müssen also in der aktuell laufenden Berichtssaison liefern, um den hohen Erwartungen gerecht zu werden. Während die Technologie-fokussierten Indizes korrigierten, hielt sich der nach Branchen weniger Tech-lastige Dow Jones Index erstaunlich gut und konnte die Performancelücke deutlich reduzieren. 41 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500 haben bis zum 26. Juli 2024 ihre jüngsten Quartalszahlen gemeldet und weitere 171 Unternehmen tun dies in der laufenden Woche. Ohne die noch laufende Woche haben überdurchschnittliche 78 Prozent der Unternehmen die Gewinnerwartungen übertroffen, allerdings war das Ausmaß der positiven Überraschungen mit einem Plus von 4,4 Prozent unterdurchschnittlich. Daher wurden Ergebnisse über den Erwartungen auch unterdurchschnittlich belohnt und, wohl auch aufgrund der hohen Bewertungen, negative Überraschungen überdurchschnittlich mit Kursverlusten bestraft. Auch die Nachhaltigkeit der überraschend positiven Ergebnisse darf in Frage gestellt werden, zumal diese auf überdurchschnittlich hohe Nettomargen von 12,1 Prozent und damit auf einen Anstieg der Profitabilität zurückzuführen waren, während die Umsätze wesentlich seltener den Markt positiv überraschten. Die historischen Vergleiche beziehen sich meist auf Durchschnitte der letzten fünf bis zehn Jahre. Das Bild ist also sehr uneinheitlich und die Unsicherheit im Markt daher nicht verwunderlich. Der CNN Fear & Greed Index befand sich zuletzt auf neutralen bis ängstlichen Niveaus. Was tut sich im Rest der Welt? Werfen wir nun einen Blick auf die Bewertung des MSCI World, den wohl beliebtesten Weltindex, der allerdings auch von den Aktien aus den USA dominiert wird und ausschließlich Industrienationen abbildet. Die Bewertung des MSCI World liegt mit einem aktuellen KGV von gut 26 trotz der kurzen Schwächephase noch immer merklich über seinem zehnjährigen Durchschnitt von unter 24. Der MSCI World als Aktienfinder Index-Profil Außerdem blickt die ganze Welt zu den olympischen Spielen nach Paris, wo es zuletzt auch politisch heiß her ging. Darüber hinaus kommt eine unserer drei kaufenswerten Aktien dieser Ausgabe aus Frankreich, weshalb wir auch den französischen CAC 40 Index kurz ins Visier nehmen. Dieser erscheint sogar mit Blick auf die gesamte im Aktienfinder verfügbare zwanzigjährige Historie hinweg fair bewertet. Das aktuelle KGV von 18 liegt in etwa auf dem langjährigen Durchschnitt dieses Zeitraums. Der Index enthält beispielsweise bekannte Namen des Luxus-Sektors wie Hermès, Kering oder LVMH, welche bereits 15 Prozent der Indexgewichtung ausmachen. Der französische Leitindex steht sowohl unter politischem Druck als auch unter dem Zeichen einer Abkühlung im Luxussektor. Dabei erscheint die Bewertung gegenüber dem historischen Durchschnitt fair. Die Liste der Top 30 kaufenswerten Aktien In der nachfolgenden Liste findest du die Top 30 kaufenswerten Aktien. Die Liste der Top 30 kaufenswerten Aktien In der nachfolgenden Liste findest du die Top 30 kaufenswerten Aktien. Die Liste basiert auf den Kauflimits unserer über 120.000 Mitglieder, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und zugleich günstig bewerteten Aktien sind. Ganz oben auf der Liste stehen die Aktien, die laut Kauflimits aktuell kaufenswert sind, weil sich der tatsächliche Aktienkurs unter oder nahe am Mittelwert der hinterlegten Kauflimits bewegt.