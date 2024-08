Katastrophale US-Jobdaten: Kommt die Fed-Zinssenkung zu spät?

Das US-Arbeitsministerium meldete ein Beschäftigungswachstum von nur 114.000 im vergangenen Monat, deutlich unter den von Dow Jones befragten Ökonomen erwarteten 185.000. Die Arbeitslosenquote stieg im Juni auf ein Zweieinhalbjahreshoch von 4,1 Prozent.

"Der Arbeitsmarkt ist in guter Verfassung, aber es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass sich die Dynamik verlangsamt", kommentierte Ernie Tedeschi von The Budget Lab in Yale.