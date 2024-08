Sechs sichere Wachstumsaktien für die nächste Dekade

Inmitten der volatilen Märkte und der kürzlichen Entscheidung der US-Notenbank, die Zinssätze unverändert zu lassen, rücken sichere Wachstumsaktien wieder in den Fokus von Anlegern. Aktien, die Anleger mit einem sehr langfristigen Horizont halten können. Greg Halter, Forschungsdirektor bei Carnegie Investment Counsel, und Vahan Janjigian, Chief Investment Officer bei Greenwich Wealth Management, haben einige aussichtsreiche Aktien benannt, die das Potenzial haben, in den nächsten zehn Jahren erhebliche Renditen zu erzielen.

Zu den Favoriten von Halter gehören die Abfallmanagement-Unternehmen Waste Management und Republic Services Group. Beide Firmen profitieren von der stetigen Nachfrage nach Müllentsorgung und erweitern ihre Dienstleistungen im Bereich der Energiegewinnung aus Abfall. Dies könnte insbesondere durch den zunehmenden Energiebedarf von Rechenzentren und künstlicher Intelligenz in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen. Trotz hoher Kurs-Gewinn-Verhältnisse in der jüngsten Vergangenheit sieht Halter diese Aktien als solide Langzeitinvestitionen.