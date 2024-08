Aktienmärkte im freien Fall: DAX, Dow Jones und S&P 500 stark im Minus**

Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklung: Internationale Indizes im roten Bereich** Die internationalen Aktienmärkte verzeichnen heute deutliche Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 17.684,55 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,99%. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der bei 24.455,23 Punkten liegt und um 1,95% gefallen ist. Der SDAX zeigt mit einem Rückgang von 2,31% auf 13.689,12 Punkte die stärksten Verluste unter den deutschen Indizes. Der TecDAX notiert bei 3.246,99 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,79%. Auch die US-amerikanischen Indizes sind von der negativen Stimmung an den Märkten betroffen. Der Dow Jones steht aktuell bei 39.481,31 Punkten und hat 2,05% verloren. Der S&P 500 liegt bei 5.331,04 Punkten und verzeichnet ein Minus von 2,08%. Insgesamt zeigt sich ein einheitliches Bild: Sowohl die deutschen als auch die amerikanischen Indizes befinden sich heute deutlich im Minus, wobei der SDAX mit einem Rückgang von 2,31% die größten Verluste hinnehmen muss.Die Verluste des Dow Jones und des S&P 500 sind ebenfalls signifikant und unterstreichen die allgemeine Unsicherheit an den Märkten.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Qiagen mit einem Anstieg von 1.34%. Vonovia folgt mit 1.20%, während Brenntag mit 0.92% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. RWE führt die Negativliste mit einem Rückgang von 7.77%, gefolgt von Siemens Energy mit -7.46% und der Deutschen Bank, die um 5.93% gefallen ist.Im MDAX sticht LEG Immobilien mit einem Anstieg von 1.75% hervor. Fraport und ThyssenKrupp zeigen ebenfalls positive Werte mit 0.66% und 0.64%.Die MDAX-Flopwerte sind stark im Minus, angeführt von HelloFresh mit einem Rückgang von 7.87%. Delivery Hero folgt mit -7.16%, während die Kion Group um 6.13% gefallen ist.Die SDAX-Topwerte werden von CEWE Stiftung dominiert, die um 2.29% zulegt. Grand City Properties und Hamborner REIT zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 1.55% und 0.92%.Die Flopwerte im SDAX sind besonders stark betroffen, mit SUESS MicroTec, das um 11.26% gefallen ist. Verbio und PVA TePla folgen mit -11.07% und -9.14%.Im TecDAX hebt sich Qiagen erneut mit 1.34% ab, gefolgt von Deutsche Telekom mit 0.46% und PNE mit 0.14%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls deutliche Verluste, angeführt von SUESS MicroTec mit -11.26%. Infineon Technologies und Kontron verzeichnen Rückgänge von -5.27% und -5.39%.Im Dow Jones sind Apple mit 1.95% und Unitedhealth Group mit 0.98% die Spitzenreiter. McDonald's folgt mit einem Anstieg von 0.74%.Die Flopwerte im Dow Jones sind gravierend, insbesondere Intel , das um 26.16% gefallen ist. Amazon und American Express verzeichnen Rückgänge von -9.23% und -6.16%.Im S&P 500 sticht GoDaddy Registered (A) mit einem Anstieg von 5.45% hervor, gefolgt von Marketaxess Holding mit 5.14% und Clorox mit 3.63%.Die Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls stark, mit Jabil, das um 8.55% gefallen ist. Synopsys und Amazon folgen mit -9.22% und -9.23%.