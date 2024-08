Nicht Amazon: 3 führende Konzerne mit bis zu 5,48 % Dividende

Erste Warnzeichen, das die US-Konjunktur kurz vor einer Rezession stehen könnte, sind die steigende Arbeitslosenquote , fallende Anleiherenditen und die langsame Auflösung der inversen Zinskurse . Darüber hinaus hat Erfolgsinvestor Warren Buffett zuletzt Bank-of-America -Aktien verkauft und seine Anleihen-Investments forciert. Letztere würden in einer Rezession von den sinkenden Zinsen profitieren.

Viele führende Unternehmen, deren Aktien im MSCI-World- und S&P-500-Index hoch gewichtet sind, sind mittlerweile nicht mehr günstig bewertet. So notieren beispielsweise Apple , Microsoft und Nvidia zu Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGVs) von 34, 34 beziehungsweise 61 (02.08.2024). Hinzu kommt, dass sie die großen Indizes dominieren, sodass diese besonders stark fallen könnten.

Die Börsengeschichte wiederholt sich, und Großinvestoren verkaufen besonders teure Aktien, während sie folgende günstig bewertete Investmentchancen nutzen.

1. Medtronic

Mit einem Jahresumsatz von 32.364 Millionen US-Dollar ist Medtronic im Medizintechnik-Segment führend. Dazu gehören Geräte für die allgemeine und minimalinvasive Chirurgie, zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen, Gefäßerkrankungen, Wirbelsäulenveränderungen, Diabetes, neurologischen Krankheiten und für die Herzchirurgie.

Neben diesem breiten Produktportfolio sorgt auch die weltweite Konzernpräsenz für eine stabile Aufstellung.

Auch wenn der Medtronic-Aktienkurs in den letzten drei Jahren (2021 bis 2023) gesunken ist, konnte das Unternehmen im Zeitraum 2015 bis 2024 Umsatz und Gewinn von 20.261 Millionen auf 32.364 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 2.675 Millionen auf 3.704 Millionen US-Dollar steigern. Medtronic besitzt zudem eine hohe Eigenkapitalquote von 55,8 Prozent.

Während der breite Markt fällt, sind Medtronic-Aktien zuletzt gestiegen. Sie notieren immer noch zu einer Dividendenrendite von 3,48 Prozent (02.08.2024). Darüber hinaus steigert der Konzern seit 47 Jahren ununterbrochen seine Dividende je Aktie.

2. Pfizer

Auch Pfizer-Aktien zeigen derzeit relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt, während sie zuvor seit Ende 2021 stetig an Wert verloren.

So hat der weltweit führende Pharmakonzern mit den Zahlen zum zweiten Quartal 2024 auch seine Jahresziele für den Umsatz auf 59,5 bis 62,5 Milliarden US-Dollar angehoben. Damit würde er den Vorjahreswert von 58,5 Milliarden US-Dollar übertreffen. Darüber hinaus hat Pfizer die Erwartungen für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 2,45 bis 2,65 US-Dollar erhöht.

Bis Ende 2027 will das Unternehmen seine jährlichen Kosten um 1,5 Milliarden US-Dollar senken. Hinzu kommen aus einem bereits früher angekündigten Programm bis Ende 2024 weitere Einsparungen in Höhe von jährlich vier Milliarden US-Dollar.

Dennoch sind Pfizer-Aktien derzeit mit einer Dividendenrendite von 5,48 Prozent und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,88 günstig bewertet (02.08.2024). Das Unternehmen zählt zu den zuverlässigen Dividendenwerten, bei dem es selten zu Kürzungen kommt.

3. Exxon Mobile

Die amerikanische Exxon Mobile gehört mit einem Jahresumsatz von 344.582 Millionen US-Dollar (2023) weiterhin zu den weltweit führenden Energiekonzernen. Er ist sowohl im Upstream-, Downstream- als auch im Petrochemie-Geschäft aktiv. Exxon Mobile investiert aber auch in die grüne Wasserstoff-Produktion, in die Erschließung von Lithium-Vorkommen und in Technologien zur Kohlendioxid-Abscheidung und -Speicherung.

Exxon-Mobile-Aktien notieren derzeit zu einer Dividendenrendite von 3,25 Prozent und einem KGV von 14,3 (02.08.2024). Darüber hinaus hat der Konzern seine Ausschüttung in den vergangenen 41 Jahren durchschnittlich um 5,8 Prozent erhöht.

Fazit

Während die in den wichtigen Indizes hoch gewichteten Unternehmen meist schon sehr teuer sind und stark korrigieren, sind Medtronic, Pfizer (Gesundheitsaktien) und Exxon Mobile drei führende Konzerne mit moderater Bewertung als auch kontinuierlicher Dividende.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion