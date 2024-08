„Recession confirmed“ vermelden US-Analysten und verweisen auf den jüngsten Arbeitsmarktbericht und den starken Anstieg der Arbeitslosenquote in den vergangenen Monaten. Aber der Blick auf die USA wäre verkürzt. Global gehen Indizes in die Knie. Auf Twitter lesen wir „JUST IN: Over $2.9 trillion has been wiped out from major indices and stocks this morning due to growing fears of a global recession.This is the worst day for stocks since March 16, 2020, during the COVID-19 pandemic fears.“

Nvidia – Rezession bestätigt

Wir können diese Behauptung nicht unmittelbar überprüfen, aber es würde Sinn ergeben. Der VIX als Angstbaromter steigt um knapp 50 Prozent, liegt in zwei Tagen um 80 Prozent im Plus. Das sind absolute Ausverkaufsniveaus und sollte kurzfristig einen Boden darstellen. Die Nervosität dürfte in den kommenden Tagen hoch bleiben.

Was kann man nun im Depot machen?

Absicherungen, die wir in den vergangenen Monaten empfohlen haben, kann man nun sukzessive reduzieren. Für solche Tage kauft man diese schließlich. Im Depot Vermögensaufbau haben wir bspw. via Limit den S&P Put JK9CDX reduziert. Das gilt natürlich auch für Turbos oder Discount-Puts.

Ansonsten gilt es Ruhe zu bewahren. Die Korrektur kommt nur in ihrer Form überraschend, nicht unbedingt in der Bewegung. In den kommenden Tagen und Wochen wird es gute Kaufgelegenheiten geben. Natürlich kann man damit auch schon beginnen: