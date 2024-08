Es kommen Chancen! Kupfer nach dem Preisdebakel vor dem Comeback

Tech-Aktien wanken. Vorteil für Gold, Silber und Kupfer

Die Nervosität an den Aktienmärkten nahm zuletzt deutlich zu. Gewinne wurden auf breiter Front mitgenommen. Vor allem die Aktien der Tech-Konzerne leiden derzeit. Der KI-Hype hat einen temporären Knacks bekommen. So mussten beispielsweise Nvidia, Arm Holdings und Super Micro Computer zuletzt empfindliche Verluste hinnehmen. Und ein Ende des Abverkaufs ist noch nicht abzusehen. Das könnte in den kommenden Wochen noch ordentlich knirschen im Gebälk.