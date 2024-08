Gold auf Rekordniveau! Zukünftiger Produzent in den USA als lukrativer Gewinner!

Liebe Leserinnen und Leser,

Revival Gold (WKN: A2H7F3 ) macht Fortschritte bei seinem Mercur-Goldprojekt in Utah, das sein Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho ergänzt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Brachflächen mit vorhandener Infrastruktur für die zukünftige Goldproduktion. Das Team führt Säulenlaugungstests durch und verbessert die Qualität der Daten für geologische und geochemische Modelle. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das Mercur-Projekt wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Quartals nächsten Jahres abgeschlossen sein. Revival Gold erkundet auch das ungetestete Potenzial des Sharkey-Ziels bei Beartrack-Arnett.

Exklusives CEO-Interview mit Hugh Agro

Revival Gold (WKN: A2H7F3) ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Erkundung von Goldprojekten konzentriert. Mit einem klaren Fokus auf Brownfield-Standorte und bestehenden Infrastrukturen ist das Unternehmen gut positioniert, um seine Projekte voranzutreiben. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die aktuellen Entwicklungen bei Revival Gold, insbesondere auf das Mercur Goldprojekt in Utah und das Beartrack-Arnett Goldprojekt in Idaho.

Was bietet Revival Gold?

Revival Gold Inc. ist ein aufstrebendes Unternehmen im Goldbergbau mit Sitz in Kanada. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Goldprojekte in den Vereinigten Staaten zu entwickeln, wo es bereits über umfangreiche Ressourcen verfügt. Revival Gold verfolgt eine klare Strategie, indem es sich auf Brownfield-Projekte konzentriert, die über bestehende Infrastrukturen verfügen. Dadurch kann das Unternehmen die Kosten und die Zeit bis zur Produktion erheblich reduzieren.

Wichtige Projekte

Quelle: Revival Gold

Die beiden Hauptprojekte von Revival Gold sind das Beartrack-Arnett Goldprojekt in Idaho und das kürzlich erworbene Mercur Goldprojekt in Utah. Diese Projekte sind strategisch günstig gelegen und ergänzen sich hervorragend.

Beartrack-Arnett Goldprojekt, Idaho

Mercur Goldprojekt, Utah

Beide Projekte bieten eine solide Grundlage für das zukünftige Wachstum des Unternehmens und sind entscheidend für die Erreichung der Produktionsziele.

Das Mercur Goldprojekt

Das Mercur Goldprojekt ist ein Schlüsselprojekt für Revival Gold. Mit 1,6 Millionen Unzen Gold in offenem Material bietet das Projekt vielversprechende Möglichkeiten. Das Unternehmen hat kürzlich KCA (Kappus Cassidy Associates) als Ingenieurbüro beauftragt, um eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für das Projekt zu erstellen.

Aktueller Stand der Entwicklungen

Das Team von Revival Gold hat bereits mit den Kolonnenlaugungstests begonnen, um die Metallurgie des Projekts besser zu verstehen. Diese Tests sind entscheidend, um die Rückgewinnungsraten der Ressourcen zu ermitteln. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die Kinetik der Laugung schneller als erwartet verläuft, was auf eine vielversprechende Entwicklung hinweist.

5 Kolonnenlaugungstests im Gange

Ergebnisse zeigen schnellere Kinetik

Verbesserung der Datenqualität

Die Datenqualität ist besonders wichtig, da das Mercur-Projekt über 3.000 Bohrlöcher verfügt, die analysiert werden müssen, um ein genaues geologisches und geochemisches Modell zu erstellen.

Synergien zwischen Mercur und Beartrack-Arnett

Die geografische Nähe der beiden Projekte, nur sechs Stunden voneinander entfernt, ermöglicht es Revival Gold, Synergien zu nutzen. Dies betrifft sowohl die Effizienz der Teams als auch die Nutzung von Ressourcen und Infrastrukturen.

Strategische Vorteile