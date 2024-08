Rolls-Royce-Aktie: Kursrakete nach Dividenden-Rückkehr und Gewinnprognose!

Die Rolls-Royce-Aktie erlebte am Donnerstag einen signifikanten Kursanstieg und erreichte ein neues Allzeithoch, nachdem das Unternehmen seine Dividende wieder eingeführt und die Gewinnprognose angehoben hatte. Im ersten Halbjahr meldete Rolls-Royce einen bereinigten Gewinn von 1,1 Milliarden Pfund (1,3 Milliarden Euro) und prognostizierte, dass dieser bis Ende 2024 auf 2,1 bis 2,3 Milliarden Pfund steigen könnte, was die Markterwartungen übertrifft. Der Umsatz stieg auf 8,86 Milliarden Pfund, verglichen mit 7,52 Milliarden Pfund im Vorjahr. Analysten hatten einen Nettogewinn von 568,1 Millionen Pfund und einen Gesamtumsatz von 7,74 Milliarden Pfund erwartet.

Das Unternehmen kündigte an, im Jahr 2024 wieder Dividenden auszuschütten, beginnend mit einer Ausschüttungsquote von 30 Prozent des bereinigten Gewinns nach Steuern. CEO Tufan Erginbilgic betonte, dass die Transformation von Rolls-Royce zu einem leistungsfähigen und wettbewerbsfähigen Unternehmen voranschreite und die finanzielle Widerstandsfähigkeit gestiegen sei. Diese positiven Ergebnisse hätten das Vertrauen in die angehobenen Prognosen für 2024 gestärkt und die Wiederaufnahme der Ausschüttungen an die Aktionäre ermöglicht.