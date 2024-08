Finanzmärkte im Aufruhr: Nasdaq, Yen und DAX – Wo geht die Reise hin?

Parallel dazu erlebte der USD/JPY ebenfalls einen abrupten Richtungswechsel. Nach einer Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) fiel der Wechselkurs zurück in ein aufsteigendes Dreieck, was als Bullenfalle interpretiert wird. Die BoJ hatte den Tagesgeldzins von 0,1 % auf 0,25 % angehoben und signalisiert, dass weitere Zinserhöhungen in Aussicht stehen. Diese Maßnahmen könnten den Yen stärken und die Abwärtsbewegung des USD/JPY fortsetzen.

In den letzten Tagen haben sich an den globalen Finanzmärkten bemerkenswerte Bewegungen vollzogen, die sowohl bei den Aktienindizes als auch bei den Währungen zu plötzlichen Richtungswechseln führten. Der Nasdaq 100 erlebte einen dramatischen Anstieg von über 4 % nach einem vorherigen Rückgang, der durch enttäuschende Geschäftszahlen von Microsoft ausgelöst wurde. Analysten vermuten, dass der plötzliche Stimmungswechsel auf eine Neubewertung der Microsoft-Zahlen oder auf den Geschäftsbericht von AMD zurückzuführen sein könnte. Zudem könnte eine Auflösung von Short-Positionen zu einem sogenannten Short-Squeeze geführt haben, was die Kurse weiter antrieb.

Die US-Notenbank steht unter Druck, insbesondere nach einem schwachen Arbeitsmarktbericht, der nur 114.000 neue Stellen im Juli meldete, was unter den Erwartungen lag. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,3 %, das höchste Niveau seit Oktober 2022. Diese Daten haben die Sorgen über eine mögliche wirtschaftliche Abkühlung verstärkt und die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen im September auf über 70 % erhöht. Anleger suchten Sicherheit in Anleihen, was zu einem Rückgang der Renditen führte.

In Deutschland zeigt der DAX eine hohe Volatilität, mit einem ständigen Wechsel zwischen Plus und Minus. Die Unsicherheit über die zukünftige Richtung des Marktes hält die Anleger in Schach. Der DAX fiel zuletzt unter die 18.000-Punkte-Marke, was das technische Bild weiter eintrübt. Analysten raten, in der aktuellen Marktlage vorsichtig zu sein und möglicherweise auf andere Anlageklassen auszuweichen.

Insgesamt sind die Märkte von Unsicherheit geprägt, und die Anleger müssen sich auf potenzielle weitere Kursbewegungen einstellen, während die Notenbanken auf die sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen reagieren.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 17.694PKT auf L&S Exchange (02. August 2024, 22:58 Uhr) gehandelt.