Amazon enttäuscht Wall Street: Aktie fällt trotz Cloud-Erfolgen!

Trotz dieser Enttäuschung konnte Amazon in seiner Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) die Schätzungen übertreffen. Die Erlöse in diesem Bereich stiegen um 19 Prozent auf 26,3 Milliarden Dollar, was über den Erwartungen von rund 26 Milliarden Dollar lag. Amazon plant, von der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz zu profitieren. Der Gewinn des Unternehmens sprang im zweiten Quartal von 6,75 Milliarden Dollar im Vorjahr auf knapp 13,5 Milliarden Dollar.

Amazon, der weltweit größte Online-Händler, hat die Erwartungen der Wall Street mit seinem Ausblick für das laufende Quartal enttäuscht, was zu einem Rückgang der Aktie um über vier Prozent im nachbörslichen Handel führte. Der Konzern prognostiziert für das laufende Quartal Erlöse zwischen 154 und 158,5 Milliarden Dollar, während Analysten im Durchschnitt mit über 158 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf etwa 148 Milliarden Dollar, was ebenfalls unter den Markterwartungen lag.

Die Preissensibilität der Verbraucher stellt jedoch eine Herausforderung für Amazon dar. Konzernchef Andy Jassy äußerte sich vorsichtig über die zukünftige Entwicklung, was bei Investoren Besorgnis auslöste. Diese tendieren dazu, günstigere Produkte anstelle von Markenartikeln zu wählen, was den Druck auf die Margen erhöht. Analysten befürchten, dass Amazon gezwungen sein könnte, weitere Rabatte anzubieten, um Kunden zu gewinnen.

Für das laufende Quartal strebt Amazon ein Umsatzwachstum von acht bis elf Prozent an, was jedoch unter den Erwartungen der Analysten liegt. Das operative Ergebnis soll von 11,2 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum auf 11,5 bis 15 Milliarden Dollar steigen, was ebenfalls hinter den Prognosen zurückbleibt. RBC-Analyst Brad Erickson kommentierte, dass die Konsumschwäche und der konservative Ausblick Pessimisten in ihrer Annahme bestärken könnten, dass Amazon mehr Rabatte gewähren muss.

Trotz der gemischten Ergebnisse und der Herausforderungen im Konsumverhalten bleibt Amazon ein dominanter Akteur im Online-Handel. Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktie auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 250 US-Dollar festgelegt, was auf das Vertrauen in die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens hinweist.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,78 % und einem Kurs von 167,9EUR auf Nasdaq (03. August 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.