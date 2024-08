Goldpreis erreicht Höchststand: Zinssenkungen und geopolitische Spannungen treiben an!

Am Freitag erreichte der Goldpreis an der Londoner Börse mit 2477 US-Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm) einen Höchststand, der nur knapp unter dem Rekordhoch von 2483 Dollar aus Mitte Juli lag. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch unerwartet schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA sowie die Aussicht auf sinkende Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt begünstigt. Die US-Notenbank (Fed) hatte zwar den Leitzins unverändert gelassen, jedoch eine mögliche Zinssenkung für September in Aussicht gestellt, was die Spekulationen an den Finanzmärkten anheizte.

Die schwachen Arbeitsmarktdaten, die im Juli nur einen geringen Stellenzuwachs und die höchste Arbeitslosigkeit seit fast drei Jahren zeigten, verstärkten die Erwartungen auf eine Zinssenkung. In der Regel profitiert der Goldpreis von sinkenden Zinsen, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft. Eine Zinssenkung würde die Nachfrage nach Gold erhöhen, da Anleger in Zeiten niedrigerer Zinsen oft auf sichere Anlagen wie Gold zurückgreifen.