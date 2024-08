DCI AG: Revolutionäre Neustrukturierung und die Zukunft von plugilo 2.0!

Ein zentrales Highlight der Ankündigung ist die bevorstehende Einführung von plugilo 2.0, einer erweiterten Version der bestehenden Anwendung. Diese soll in den kommenden Monaten auf den Markt kommen und bietet eine benutzerfreundliche, spielerische Handhabung von Informationen über Cards und Stacks. Zudem wird ein klick-basiertes Geschäftsmodell implementiert, das die gesamte Supply Chain einbezieht und den Handel bei der Lead-Generierung unterstützt. DCI plant, plugilo global auszurichten und den Standort in den USA auszubauen, um den amerikanischen Markt intensiver zu erschließen.

Die DCI AG Group hat am 2. August 2024 die Neustrukturierung ihrer Geschäftsbereiche bekannt gegeben, die nun drei zentrale Geschäftsfelder umfasst: die innovative Web- und Mobile-Anwendung plugilo, die Content Factory 1 (CF1) für Content-Datenbanken und den Media-Bereich, der Unternehmen bei der Erstellung und Verteilung von Unternehmensnachrichten unterstützt. Diese Bereiche arbeiten eng zusammen, um eine umfassende Palette an Dienstleistungen für Unternehmen und Endkunden anzubieten.

Die neue Version von plugilo wird sowohl für Geschäftskunden als auch für Endverbraucher verfügbar sein und auf einer Blockchain-gestützten Produktdatenbank basieren, die eine sichere und verlässliche Datenverwaltung gewährleistet. Dies ist besonders relevant für IT OEMs, Distributoren und Reseller. Um die Entwicklung von plugilo 2.0 voranzutreiben, wird DCI sein Core Developer Team erweitern und sich auf die Integration von Künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie konzentrieren.

Zur Finanzierung der Weiterentwicklung plant DCI Kapital-Runden, um die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit von plugilo zu steigern und neue Marktchancen zu erschließen. Neben plugilo wird auch das Dienstleistungsangebot in den Bereichen CF1 und Media kontinuierlich erweitert. Die DCI AG ist zudem an der Dishbrain GmbH beteiligt, die zusammen mit Mediamarkt den Dishbrain AI-Award auslobt.

Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete die DCI AG einen Umsatz von 685.000 Euro, was einem Anstieg von 13 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz steigender Kosten und einem negativen EBITDA von 124.000 Euro bleibt die Eigenkapitalquote mit 94 % stabil. Diese Entwicklungen unterstreichen das Engagement der DCI AG für innovative digitale Lösungen und ihre Position als führender Anbieter im Bereich digitaler Anwendungen und Services.

Die DCI Database for Commerce and Industry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 7,00EUR auf Stuttgart (02. August 2024, 09:39 Uhr) gehandelt.