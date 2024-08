Euro schwächelt: Stimmungsdaten und US-Arbeitsmarktbericht im Fokus!

Am Donnerstag gab der Euro leicht nach und wurde am Vormittag bei 1,0807 US-Dollar gehandelt, was einen Rückgang im Vergleich zum Mittwochabend darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0828 Dollar fest. Die Marktbeobachter richteten ihre Aufmerksamkeit auf die Stimmungsdaten aus der Industrie sowohl im Euroraum als auch in den USA, insbesondere auf den ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes, der in den letzten Monaten enttäuschte. Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) äußerten die Hoffnung, dass sich die Stimmung im Juli verbessert haben könnte.

Am Mittag richteten sich die Blicke auf London, wo die britische Zentralbank ihre geldpolitischen Entscheidungen bekanntgeben sollte. Eine mögliche Leitzinssenkung wurde aufgrund des disinflationären Trends und des aktuellen konjunkturellen Umfelds diskutiert. Sollte dies nicht geschehen, könnten im September Hinweise auf eine zukünftige Senkung gegeben werden.