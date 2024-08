Staatsanleihen im Aufwind: US-Daten treiben Zinssenkungsfantasien an!

Am Freitag setzten die Kurse deutscher Staatsanleihen ihren Aufwärtstrend fort, der am Vortag begonnen hatte. Dies wurde durch schwache Konjunkturdaten aus den USA begünstigt, die die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed verstärkten. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt für deutsche Staatsanleihen, stieg am Morgen um 0,22 Prozent auf 134,62 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,22 Prozent fiel.

Bereits am Donnerstag hatten schwache US-Daten die Anleihemärkte gestützt. Der Euro-Bund-Future war um 0,34 Prozent auf 134,47 Punkte gestiegen, und die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 2,25 Prozent. Die Signale der Fed für eine mögliche Leitzinssenkung im September hatten zunächst keine starken Reaktionen am Markt ausgelöst, da diese bereits erwartet wurde. Doch die Stimmung in der US-Industrie hatte sich merklich eingetrübt, was die Erwartungen an sinkende Zinsen weiter anheizte. Der Einkaufsmanagerindex ISM war unerwartet gefallen, und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren gestiegen. Die Finanzmärkte warteten gespannt auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag veröffentlicht werden sollte.