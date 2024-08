Berentzen-Gruppe: EBIT steigt um 55% – Positive Prognose für 2024!

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft hat am 1. August 2024 vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht, die eine signifikante Verbesserung der operativen Ergebnisse zeigen. Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) stieg um 55 % auf 5,1 Millionen Euro, während das Konzern-EBITDA auf 9,4 Millionen Euro anstieg. Die Konzernumsatzerlöse blieben mit 88,1 Millionen Euro nahezu stabil im Vergleich zum Vorjahr (89,0 Millionen Euro).

Trotz einer anhaltenden Konsumflaute, die durch Inflation und schwierige Preisverhandlungen mit Handelspartnern bedingt ist, konnte die Berentzen-Gruppe die Umsätze nahezu stabil halten. Die Unternehmensgruppe plant, ihre Strukturen zu optimieren und unprofitable Geschäftsbereiche zu schließen. In diesem Zusammenhang wird die Betriebsstätte in Grüneberg verkauft, was voraussichtlich zu einem einmaligen ergebnisbelastenden, aber liquiditätsneutralen Effekt von etwa 4,9 Millionen Euro führen wird. Langfristig erwartet die Berentzen-Gruppe durch den Verkauf positive Auswirkungen auf das Betriebsergebnis von bis zu einer Million Euro pro Jahr.

Für das Gesamtjahr 2024 hebt die Berentzen-Gruppe ihre Prognose an. Das Konzern-EBIT wird nun in einer Bandbreite von 9,0 bis 11,0 Millionen Euro erwartet, während das Konzern-EBITDA zwischen 18,0 und 20,0 Millionen Euro liegen soll. Die Konzernumsatzerlöse werden voraussichtlich zwischen 185,0 und 195,0 Millionen Euro liegen. Schwegmann ist optimistisch, dass trotz der erwarteten Umsatzrückgänge die Rentabilität des Unternehmens gesteigert werden kann.

Die endgültigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024 werden am 14. August 2024 veröffentlicht.

Die Berentzen-Gruppe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 5,06EUR auf Tradegate (02. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.