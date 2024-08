Instagram-Sperre in der Türkei: Politische Spannungen und wirtschaftliche Folgen

Die Plattform Instagram wurde am 2. August 2023 in der Türkei gesperrt, wie die staatsnahe Nachrichtenagentur DHA berichtete. Die Entscheidung wurde von der türkischen Behörde für Informations- und Kommunikationstechnologie getroffen, wobei die genauen Gründe und die voraussichtliche Dauer der Sperre zunächst unklar blieben. Nutzer in der Türkei konnten auf Instagram nur noch über VPN-Verbindungen zugreifen. Der Cyberrechts-Aktivist Yaman Akdeniz erklärte, dass die Sperre im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit und dem Schutz der öffentlichen Ordnung stehe.

Ein möglicher Auslöser für die Sperre könnte die Behauptung des Kommunikationsdirektors der Türkei, Fahrettin Altun, sein, der Instagram vorwarf, Beileidsbekundungen für Ismail Hanija, den getöteten Auslandschef der islamistischen Hamas, blockiert zu haben. Altun warf der Plattform Zensur vor, jedoch bleibt unklar, ob diese Vorwürfe direkt mit der Sperre in Verbindung stehen. Die türkische Regierung hat aufgrund von Hanijas Tod für Freitag einen Tag Staatstrauer ausgerufen, was die politischen Spannungen in der Region weiter verstärken könnte. Die Türkei pflegt enge Beziehungen zur Hamas, und Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Hanija erst im April in Istanbul getroffen.