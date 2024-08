Evonik: Analysten sehen großes Potenzial – Kursziel 22,70 Euro!

Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz bestätigte am Donnerstagmorgen, dass der Quartalsbericht die zuvor veröffentlichten Eckdaten untermauert hat. Die Analyse hebt hervor, dass die positive Entwicklung des Unternehmens breit gefächert ist, was auf eine solide Performance in verschiedenen Geschäftsbereichen hinweist.

Evonik erwartet für das dritte Quartal einen operativen Gewinn, der in etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals liegen wird. Für die ersten neun Monate des Jahres wird ein bereinigtes EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von rund 1,7 Milliarden Euro prognostiziert, basierend auf einem EBITDA von 578 Millionen Euro im zweiten Quartal. Für das Gesamtjahr hat das Unternehmen seine Zielvorgaben Mitte Juli angehoben und rechnet nun mit einem operativen Ergebnis zwischen 1,9 und 2,2 Milliarden Euro.