MTU Aero Engines überrascht: Gewinnprognose steigt trotz Herausforderungen!

Der Triebwerksbauer MTU Aero Engines hat nach einem unerwartet positiven Quartal seine Prognosen für die Profitabilität angehoben. Der Konzern erwartet nun eine um Sondereffekte bereinigte Marge von rund 13 Prozent für das laufende Jahr, was eine Steigerung gegenüber den zuvor geschätzten 12 Prozent darstellt. Im zweiten Quartal stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um über 30 Prozent auf 252 Millionen Euro, während die Marge auf 14,4 Prozent anstieg, verglichen mit 12,3 Prozent im Vorjahr. Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten und führten dazu, dass das Analysehaus Jefferies die Einstufung von MTU mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen hat.

MTU operiert in drei Hauptbereichen: Instandhaltung, Reparatur und Betrieb von Flugzeugtriebwerken (MRO), das Originalteilegeschäft (OEM) im militärischen und zivilen Sektor. Der MRO-Bereich generiert zwei Drittel des Umsatzes und 40 Prozent des Gewinns, was ihn zu einem stabilen Geschäftszweig macht. Besonders vielversprechend ist das zivile OEM-Geschäft, in dem MTU Komponenten für das PW1100-Triebwerk liefert, das für den Airbus A320neo entwickelt wurde. MTU hält einen 18-prozentigen Anteil an diesem Triebwerksprogramm, das seit 2016 in Betrieb ist.